Ranveer Singh ki Choti Deepika: आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसे खुद फिल्म स्टार शेयर करने से रोक नहीं पाते हैं और हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) से जुड़ा हुआ है. दरअसल इस वीडियो में एक बच्ची एक्ट्रेस की फिल्म राम लीला फिल्म (RamLeela) का डॉयलॉग बोल रही है और इसे एक्ट्रेस के पति ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. बता दें कि राम लीला फिल्म में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और दीपिका पोदुकोण लीड (Deepika Padukone Dialogue) रोल में थे. वीडियो में इस फैन का लुक काफी इंटेंस नजर आ रहा है और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण को इस वीडियो में टैग करते हुए लिखा, 'लीला जैसी कोई नहीं, एक्सप्रेशन्स बहुत कमाल के लगे.' रणवीर सिंह ने इस वीडियो को शेयर करते हुए हैश टैग #chotideepika लिखा है. रणवीर सिंह का इस वीडियो को शेयर किया को फैंस भी अब इस बच्ची के फैन हो गए हैं औऱ उसकी एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Leela jaisi koi nahi! 😄

Check out this mini version of you! @deepikapadukone

Love the expressions! ❤️ #chotideepika pic.twitter.com/sY3Pa692CG

— Ranveer Singh (@RanveerOfficial) February 9, 2022