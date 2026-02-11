Ranveer Singh Threatens: रणवीर सिंह के बाद अब सलमान खान के करीबी को मिली जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई ने मांगे करोड़ों रुपए

Ranveer Singh Threatens: मुंबई में रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद अब रणवीर को मिली धमकी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर दहशत का माहौल बना दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है इसी बीच अब सलमान खान के एक करीबी को जान से मारने की धमकी दी गई है.

Ranveer Singh Threatens: बॉलीवुड के धुरंधर’ रणवीर सिंह को मंगलवार को धमकी भरा मैसेज भेजा गया और 10 करोड़ रुपए मांगे गए. जिसके बाद उनके घर-परिवार और इंडस्ट्री में डर और दहशत का माहौल बन गया. उनके घर के बाहर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई. अब खबर आ रही है कि सलमान खान के करीबी को जान से मारने की धमकी दी गई है. धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का सदस्य बताया है और करोड़ों रुपए की मांग की है. जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में है और मामले पर पैनी नज़र बनाए हुई है.

जान से मारने की धमकी
मुंबई पुलिस की जानकारी के मुताबिक व्हाट्सअप के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है. हालांकि सलमान खान और उनके करीबी ने पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है. पुलिस का कहना है कि वो इस मैटर को गंभीरता से ले रहे हैं. मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है. बिश्नोई गैंग के कुछ गुर्गों की लोकेशन सेलेब्स के घर के आसपास लोकेट हुई है.

रणवीर सिंह के बाद क्यों बढ़ा खतरा?
हाल ही में रणवीर सिंह से जुड़ी धमकी की खबरों ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी. अब जब सलमान खान के करीबी को भी जान से मारने की धमकी मिली है तो सेलेब्स की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं. क्या बॉलीवुड को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है. सूत्रों का मानना है कि हाई-प्रोफाइल नामों को निशाना बनाकर गैंग डर का माहौल बनाना चाहता है ताकि रंगदारी आसानी से वसूल की जा सके. लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहले भी कई बार धमकियों में आ चुका है ऐसे में इंडस्ट्री में सेलेब्स से बीच डर का माहौल है.

रणवीर के घर के बाहर सिक्योरिटी टाइट
जानकारी के मुताबिक रणवीर-दीपिका मुंबई के प्रभादेवी में स्थित BEAU MONDE अपार्टमेंट में रहते हैं. जहां पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. जिसके बाद सोसाइटी की कमेटी ने लोकल पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है. दरअसल, इस सिक्योरिटी को बिल्डिंग में डिप्लॉय करने से पहले सोसाइटी से कोई परमिशन नहीं ली गई है जिसकी वजह से सोसाइटी में दहशत का माहौल है.

