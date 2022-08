Peta Offer Ranveer Photoshoot: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने हाल ही में एक मशहूर मैगजीन के लिए न्यूज फोटोशूट करवाया था जिसकी वजह से जमर बवाल हुआ था और लोगों ने उनपर एफआईआर तक करवा दी थी, हालांकि कुछ लोगों को उनका ये अंदाज खुब भाया था. हालांकि इस पूरे विवाद के दौरान रणवीर चुप्पी साधे रहे और वो अब तक खामोश हैं. ऐसे में ये विवाद अभी तक थमा भी नहीं है कि एक्टर को एक और धमाकेदार ऑफर मिला है जिसमें उन्हें फिर से कपड़े उतारने के कहा गया है और इस बार ये फोटोशूट किसी मैगज़ीन के लिए नहीं बल्कि एक संस्था के लिए है, जो जानवरों के लिए काम करती है. पीपल ऑफर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल (People for the Ethical Treatment of Animal/PETA) ने रणवीर सिंह को न्यूड फोटोशूट के लिए ऑफर किया है.Also Read - Video: रेस में सभी को पछाड़ आगे निकले Tiger Shroff, फैंस बोले- 'आप तो सबकुछ कर सकते हो भाई'

रणवीर सिंह को 'पेटा इंडिया' ने ऑफर दिया है जिसके मुताबिक, उन्होंने रणवी सिंह से एक एड कैंपेन के लिए संपर्क किया है. दरअसल, पेटा इंडिया रणवीर सिंह से एक एड कैंपेन करवाना चाहता है, जिसकी टैगलाइन है- 'ऑल एनिमल्स हैव द सेम पार्ट्स-ट्राई वेगन'.पेटा इंडिया ने रणवीर सिंह से ये गुजारिश की है कि वो शाकाहार को प्रमोट करने वाली इस मुहिम से जुड़ें.पेटा ने बकायदा एक लेटर लिखकर रणवीर सिंह से उनके लिए न्यूड फोटोशूट करवाने की गुज़ारिश की है. पेटा का ये लेटर सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है. इस लेटर में लिखा है "Hope you will ditch the pants for us, too" इसका मतलब है पेटा ने रणवीर से वैसा ही न्यूड फोटोशूट करवाने की गुज़ारिश की है जैसा उन्होंने पेपर मैगजीन के लिए करवाया था.

People for the Ethical Treatment of Animals ( #PETA) invites #RanveerSingh to ‘ditch the pants’ for their “All Animals Have the Same Parts – Try Vegan” campaign. Will he accept it? @PetaIndia @peta @RanveerOfficial pic.twitter.com/IF4QxauZxu — Sneha Biswas (@Realsnehabiswas) August 4, 2022



लेटर में लिखा है, "पेटा की तरफ से आपको नमस्कार. हमने आपका पेपर मैगजीन के लिए करवाया गया फोटोशूट देखा. उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए भी अपनी पैंट्स कुर्बान करेंगे. जानवरों से प्यार प्रमोट करने के लिए क्या आप PETA के लिए न्यूड होंगे? इसकी टैगलाइन होगी 'सभी जानवरों के पास एक जैसे ही पार्ट्स होते हैं'. उदाहरण के लिए हमने पामेला एंडरसन की एक फोटो साथ में अटैच की है." अपने लेटर में एक न्यूज़ आर्टिकल का हवाला देते हुए पेटा ने बताया है कि जानवरों को किस तरह उनकी मां से दूर कर दिया जाता है और कैसे उन्हें पिंजरे में बंद कर के पेन किलर्स दी जाती हैं. अब देखना होगा कि क्या रणवीर इस बार पेटा के लिए फिर एक बार न्यूड होंगे? हालांकि, अभी तक रणवीर सिंह ने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन देखना बहुत ही दुलचस्प होगा कि क्या रणवीर सिंह पहले फोटोशूट के बाद हुई इतनी आलोचना और ट्रोलिंग के बाद वो पेटा इंडिया के साथ उसी पुराने न्यूड फोटोशूट की तरह जुड़ेंगे?