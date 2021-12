Ranvir Shorey’s Son Haroon Tests Positive For Coronavirus: कोरोना वायरस से अभी देश को मुक्ति नहीं मिली है. कोरोना के नए वेरिएंट के आते ही हर तरफ सनसनी मची हुई है. एक बार फिर देश भर में कोविड केस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं. आम आदमी से लेकर बॉलीवुड सितारें इस महामारी के चपेट में आ रहे हैं. फिल्मी दुनिया में तो कोरोना ने दोबारा पांव पसारना शुरू कर दिया है. अब खबर आई है कि बॉलीवुड अभिनेता रणवीर शौरी (Ranveer Shorey) और एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा (Konkona Sen Sharma) के बेटे हारून (Haroon) कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं. इसके बाद एक्टर ने खुद को भी क्वारंटाइन कर लिया है. दरअसल रणवीर अपने बेटे के साथ गोवा छुट्टियां मनाने गए थे और वहां से मुंबई लौटते समय उन्होंने कोविड टेस्ट कराया और तभी हारुन को पॉजिटिव पाया गया.Also Read - बिकिनी... हाथों में लाल चूड़ा पहने हनीमून मना रही हैं Shraddha Arya, दमक रहा है चेहरा...संभाले नहीं संभल रही खुशी

Also Read - CBIC के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी पर बनेगी फिल्म, दीवारों में छिपे पैसा का होगा खुलासा?

रणवीर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इन सभी बातों की जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘मैं और मेरा बेटा हारून हॉलिडे मनाने गोवा गए थे और मुंबई की फ्लाइट वापस पकड़ने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट में वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हम दोनों में कोई लक्षण नहीं हैं और तुरंत खुद को आगे की जांच होने तक क्वारंटाइन कर लिया है। यह वेव रियल है’. Also Read - कुतरे हुए कपड़ों के बाद साड़ी में नज़र आईं Urfi Javed, बोलीं- बहुत बीमार हूं लगता है जैसे...

My son Haroon and I were on holiday in #Goa, and during the routine RT-PCR testing for the flight back to Mumbai, he has turned out to be #Covid positive. We are both completely asymptomatic and have immediately quarantined until further investigations.

The wave is real. #India

— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) December 28, 2021