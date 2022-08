बॉलीवुड सिंगर राहुल जैन (Rahul Jain) के खिलाफ रेप की FIR दर्ज की गई है. जैन के खिलाफ यह FIR 30 साल की महिला कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने दर्ज कराई है. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. गायक ने आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें ‘झूठे और निराधार’ करार दिया है. पुलिस के एक अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता ने ओशिवरा थाने में दर्ज कराए गए अपने बयान में कि कहा कि जैन ने इंस्टाग्राम पर उससे संपर्क किया और उसके काम की प्रशंसा की. आरोपी ने शिकायतकर्ता को उपनगरीय अंधेरी में स्थित अपने फ्लैट पर बुलाया.Also Read - मुंबई पुलिस ने नवी मुंबई में सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, 17 महिलाओं को छुड़ाया, 9 दलाल भी गिफ्तार

अधिकारी ने कहा कि महिला 11 अगस्त को जैन के फ्लैट पर गई थी. आरोपी उसे अपना सामान दिखाने के बहाने अपने बेडरूम में ले गया और फिर उससे बलात्कार किया. पुलिस के मुताबिक, महिला फ्रीलांस 'कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट' के तौर पर काम करती है. महिला ने कहा कि जब उसने विरोध किया तो जैन ने उससे मारपीट की और सबूत मिटाने का प्रयास भी किया.

Maharashtra | A rape case is registered against singer Rahul Jain. A 30-year-old woman lodged a complaint against him at Oshiwara PS in Mumbai. A case has been registered u/s 376,323,506 & 504 of IPC & started further investigation. No arrest has been made yet: Oshiwara Police

