न्यूयॉर्क की एक अदालत में सोमवार को हॉलीवुड के प्रख्यात फिल्म निमार्ता हार्वी वीन्सटीन डिग्री यौन अपराधिक कृत्यों व थर्ड डिग्री दुष्कर्म मामले के दोषी पाए गए हैं और इस फैसले का उनपर आरोप लगाने वाली अभिनेत्रियों ने खुलकर स्वागत किया है. अभिनेत्री रोज मैकगोवन ने बीबीसी को बताया, “यह एक शानदार दिन है.” वहीं दूसरों ने कहा कि वेंस्टीन के खिलाफ आया यह फैसला अन्य पीड़ितों के लिए उम्मीद की एक किरण है कि उनकी भी आवाज सुनी जाएगी.

वेंस्टीन को दो महिलाओं से संबंधित यौन दुराचार के मामले में 25 साल तक की सजा हो सकती है, हालांकि उनके वकील का कहना है कि वह आगे अपील करेंगे.

For the women who testified in this case, and walked through traumatic hell, you did a public service to girls and women everywhere, thank you.#ConvictWeinstein #Guilty

— ashley judd (@AshleyJudd) February 24, 2020