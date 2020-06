View this post on Instagram

Reappearing tomorrow morning, 23 March 2020 at 10 am. GET READY TO MOVE. MOVE from MR. NAIR. Music : @musicalsaurabh . Label : @zeemusiccompany . Album : 爪尺. 几卂丨尺 . Poster : @brandcatapult . Mix and Master : @theghatak . Supported by @gaana @amazonprimemusicin @spotifyindia @applemusic @jiosaavn @wynkmusic @youtubemusic @indiatiktok @zee5 @resso_in @anuragbedii @akprojekts . #mrnair #move #raa #raftaar #zeemusiccompany #zeemusic #commercialgaana