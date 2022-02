Raqesh Bapat And Shamita At Jewellery Store: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में एक ऐसे प्यार की शुरूआत हुई थी जो अब लोगों को कपल गोल दे रहा है. हम बात कर रहे हैं शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) राकेश बापट (Raqesh Bapat) की जोड़ी की जो इन दिनों जमकर चर्चा का विषय बनी हुई है और फैंस भी इस कपल पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. बता दें कि इस कपल के प्यार के चर्चे जोरों पर हैं और दोनों ने ही ये मान लिया है कि वो एक दूजे के लिए ही बने हैं. ऐसे में हाल ही में शमिता के जन्मदिन पर भी राकेश एक्ट्रेस के पूरे परिवार के साथ दिखे थे. वहीं हाल ही में उन्होंने एक्टर ने लग्जरी कार खरीदी थी और इसकी करीब 80 से 90 लाख के पास है. बता दें बिग बॉस OTT के दौरान ही राकेश और शमिता (Raqesh Bapat And Shamita Love) एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे.Also Read - Tejasswi Prakash और करण कुंद्रा जानें आखिर कैसे प्लान कर रहे हैं वैलेंटाइन, एक्ट्रेस ने दिया जवाब- Video

ऐसे में हाल ही में ये कपल मुंबई के एक ज्वैलरी स्टोर के बाहर स्पॉट किया गया. वेलेंटाइन डे से पहले दोनों ज्वैलरी की खरीदारी करने ज्वैलरी स्टोर पहुंचे थे, जहां दोनों व्हाइट कलर के आउटफिट में ट्विनिंग करते दिखे. ज्वैलरी स्टोर पहुंचे राकेश बापट और शमिता शेट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें दोनों साथ में पोज देते नजर आ रहे हैं.

बता दें कि कपल को फैन #shara के नाम से पुकारते हैं और इस वीडियो के आते ही लोगों ने पूछने लगे कि आखिर शादी हो रही है क्या. #ShaRa के फैंस वीडियो पर कमेंट करते हुए लगातार इनकी शादी को लेकर सवाल कर रहे हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए शमिता-राकेश के एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा- 'दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं.' एक इंटरव्यू में राकेश ने कहा था कि वह कभी भी शादी के लिए शमिता को नेशनल टेलिविजन पर प्रपोज नहीं करेंगे. जबकि, शमिता ने नेशनल टेलिविजन पर ही जल्दी शादी की इच्छा जाहिर की थी.