Rashami Desai Hot And Bold PhotoShoot In Black Dress: टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई (Rashami Desai) इन दिनों अपनी फिटनेस पर जमकर काम रही हैं. एक्ट्रेस लगातार जिम में पसीना बहा रही हैं, ऐसे में हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ बेहद कमाल की बोल्ड और हॉट तस्वीरें शेयर की हैं जिसकी कायल दुनिया हुई जा रही है. इसमें वह काफी ग्लैमरस दिख रही हैं. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

इन तस्वीरों में उनका हॉट एंड ग्लैमरस लुख देखने को मिल रहा है, रश्मि देसाई का ये लुक उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है, उनकी इस तस्वीर को 1 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं.

रश्मि देसाई (Rashami Desai) नेब्लैक स्लिट ड्रेस की फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड की है जो जमकर वायरल हो रही है. इन तस्वीरों के साथ रश्मि ने कैप्शन लिखा, वह जो खुद का स्टैंडर्ड हमेशा हाई रखती है, वो थोड़े में कभी सेटेल नहीं होगी. एक्ट्रेस ने अपनी हर तस्वीर में इसी तरह अलग-अलग कैप्शन लिखा है. उनका हर मैसेज उनकी बोल्ड और बिंदास पर्सनाल्टी को दर्शाता है.

