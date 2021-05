Rashami Desai Dancing On Streets Wearing A Mini Skirt Viral On Social Media: टीवी और बिग बॉस की मशहूर एक्ट्रेस रश्मि देसाई (Rashami Desai) इन दिनों अपने हॉट अंदाज के लिए बेहद मशहूर हो रही हैं. आए दिन एक्ट्रेस एक से बढ़कर एक हॉट औऱ बोल्ड फोटोशूट कराती हैं जो अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है. ​रश्मि (Rashami Desai) अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी हॉट एंड बोल्ड फोटोज पोस्ट करती रहती हैं. इसी बीच उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो जमकर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. Also Read - Rashami Desai ने कैमरे के सामने चबा डाले कुत्ते के कान, डर के मारे सबकी हालत हो गई खराब

रश्मि देसाई (Rashami Desai) इस वीडियो में किसी दुकान के बाहर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. बता दें कि ये दुकान बंद है, जाहिर सी बात है मुंबई में इस वक्त लॉकडाउन है. इसमें वह कार्डी बी के गाने 'I know That's Right' पर डांस करती नजर आ रही हैं और उनका डांस मूव्स देखने लायक ही हैं.



रश्मि ने इस डांस वीडियो में स्काई ब्लू कलर की शॉर्ट फ्रिल वाला ऑफ शोल्डर टॉप और शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई हैं और झूमकर नाचती हुई नजर आ रही हैं. इस वीडियो को देखकर फैंस उनके दीवाने हुए जा रहे हैं.