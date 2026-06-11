370 की बिरयानी वाला मजाक ले डूबेगा प्रणीत मोरे का करियर? रश्मि देसाई ने बोले तीखे शब्द

प्रणीत मोरे के शो पर हुआ हुए बिरयानी वाला गंदा मजाक को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़के हुए हैं, इस बीच टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 11, 2026, 9:11 AM IST
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कॉमेडी की दुनिया इन दिनों अपने अश्लील जोक्स को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है. समय रैना के बाद अब कॉमेडियन प्रणीत मोरे 370 रुपए के बिरयानी वाले जोक विवाद को लेकर चर्चा में है. दरअसल, 23 साल के हिमांशु जांगड़ा ने बताया कि वो एक लड़की के साथ डेट पर गए थे तब जहां उन्होंने एक चिकन बिरयानी पर 370 रुपए खर्च किए इसलिए उन्हें बदले में उन्हें रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए था. उनके इस अश्लील चुटकुले पर वहां मौजूद ऑडियंस और प्रणीत जोर से हंसे और इसका मजाक बना दिया. उनका ये मजाक लोगों के बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है. इस मामले में बवाल होने के बाद हिमांशु ने माफी मांगी, हालांकि उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया. इसी कड़ी में अब मशहूर टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

रश्मि देसाई ने क्या कहा?

अभिनेत्री रश्मि देसाई ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं है कि आप किसी कि भावनाओं के ठेस पहुंचाई जाए. एक्ट्रेस ने प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा की आलोचना करते हुए कहा लिखा-प्रफुल भाई ये कॉमेडी नहीं है. इसमें कोई कंटेंट नहीं है. जब आपके पास कोई कंटेंट नहीं होता तो आप इस तरह की बेकार की बातें करने लगते हैं. प्रणीत कोई आर्टिस्ट नहीं हैं, ना ही कॉमेडियन हैं.

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क्या है पूरा मामला?

इन दिनों कॉमेडियन प्रणित मोरे का एक स्टैंड-अप एक्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. उनके एक जोक को लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं और अश्लीलता को देखते हुए उनके शो की तुलना समय रैना के शो से कर रहे हैं. लोग प्रणित मोरे के शो को बंद करने की मांग भी कर रहे हैं. विवाद बढ़ने के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग भी इस पर अपनी राय रख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

रश्मि के बयान के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा नज़र आ रहा है, एक वर्ग का कहना है कि कलाकारों और सामाजिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए वहीं दूसरे वर्ग का कहना है कि कॉमेडी में व्यंग्य और आलोचना की गुंजाइश हमेशा से रही है.

कॉमेडी और विवाद का पुराना रिश्ता

बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी कॉमेडियन के कंटेंट को लेकर विवाद हुआ हो. इससे पहले भी कई स्टैंड-अप कॉमेडियंस अपने बयानों या जोक्स की वजह से आलोचनाओं का सामना कर चुके हैं. समय रैना के साथ भी ऐसा ही हुआ था. उनका शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ को अश्लील जोक्स की वजह से बंद कर दिया गया था.

अपनी सफाई में क्या बोले प्रणीत?

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद प्रणीत ने अपने बयान में लिखा- मैंने क्राउडवर्क क्लिप को लेकर हो रही आलोचना देखी है. वहां बैठे शख्स की बातें मेरी सोच को नहीं दिखाती हैं. मुझे उसके कमेंट के बाद हंसने की बजाय रिएक्ट करना चाहिए था. इसके लिए मैं माफी मांगता हूं.

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Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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