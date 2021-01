Rashika Dugal Beena tripathi latest hot and sexy 10 photos and intimate video: अपराध और बोल्ड सीन से भरी वेब सीरीज मिर्जापुर में कालीन भैया की बीवी यानी रसिका दुग्गल ने जमकर हॉट सीन दिए हैं. इस किरदार में सबसे बड़ी बात थी कि उन्हें अपनी सेक्स को लेकर डिजाइर पता थी. और वो इसे पूरा भी करती थीं फिर वो चाहे कालीन भैया हो. मुन्ना त्रिपाठी या फिर बाऊजी. Also Read - सत्य साईं अनूप जलोटा को कहते थे छोटे बाबा, बताई 55 साल पुरानी ये बात...

रसिका की असल जिंदगी की बात करें तो वे अलग-अलग करिदार निभाना में विश्वास रखती हैं. झारखंड के जमशेद पुर में जन्मीं रसिका ने यूं तो कई फिल्में की हैं लेकिन मिर्जापुर में बीना त्रिपाठी से अब वो लोगों की जुबान पर हैं. देखिए रसिका की हॉट तस्वीरें…

रसिका ने नो स्मोकिंग, हाईजैक, थैंक्स माँ , क़िस्सा, काम्मत्ति पादम, Once Again, मंटो जैसी फिल्में की हैं. इसके साथ ही रसिका ने किस्मत, पावर जैसे सीरियल्स में भी काम किया है.