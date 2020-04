RASHMI DESAI and ARHAN KHAN- बिग बॉस 13 में रश्मि देसाई और अरहान खान की लव स्टोरी लाइमलाइट में आई थी. इसी शो में अरहान ने रश्मि को प्रपोज भी किया था. लेकिन इसी शो में उनकी लव स्टोरी का अंत भी हो गया. दरअसल, अरहान ने रश्मि से अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ छिपाया था. ये भी छिपाया कि वे एक बच्चे के पिता हैं. जब सलमान खान ने इस सच्चाई को खुलासा किया तो रश्मि के आलावा घर के बाकी सदस्य भी शॉक्ड थे. इस बात से रश्मि दुखी हो गई. Also Read - एक्ट्रेस Shweta Tiwari ने तस्वीर शेयर कर बताया- एक दौर था जब हम भी....

हालांकि अरहान ने इस बारे में काफी सफाई देने की कोशिश की. ये भी कहा कि वे सही वक्त का इंतजार कर रहे थे. शो में वे ये भी कहते नज़र आए कि उन्होंने रश्मि जब सड़क पर आ गई थी. उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी उस वक्त अरहान ने ही उनकी मदद की थी. शो के बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे. लेकिन दोनों को लेकर अब एक नई बात सामने आई है. सोशल मीडिया पर रश्मि की बैंक डिटेल वायरल हो रही है. हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है. रश्मि की तरफ से भी कोई बयान अभी तक नहीं आया है. Also Read - लॉकडाउन में अखिलेश यादव को आई स्कूल की याद, छोटी उम्र की तस्वीर में क्या आपने उन्हें पहचाना

Rashami doesn’t give any fcuk about you, @imArhaanKhan. Have some shame! She hasn’t taken any legal action and just broke up with you for such disgusting fraud! and you are still defaming her, eww. shows how your existence is limited only on @TheRashamiDesai #FraudArhaanKhan

— ʏυѵrαj (@Yuvraaaj_) April 20, 2020