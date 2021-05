Rashmi Desai Said People Used To Call Her Panauti: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रश्मि देसाई (Rashmi Desai) कई सारे टीवी शो में काम किया है और उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई हुआ है. इसके साथ ही वो आजकल अपने फैशन और फिटनेस की वजह से चर्चा में रहते हैं. आज भले ही रश्मि (Rashmi Desai) एक सफल एक्ट्रेस हैं लेकिन जब उनका जन्म हुआ था उन्हें और उनके परिवार को कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा था. Also Read - Rashmi Desai ने बिना शर्ट ही पहन लिया ब्लेज़र, PHOTOS देख फैंस बोले- Hotness Alert

रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) और जेनेलिया डिसूजा (Genelia D'Souza) होस्टेड शो में रश्मि देसाई (Rashmi Desai) आई थीं और इसी दौरान उन्होंने अपने जिंदगी के बारे में बात करते हुए कहा कि उनकी मां ने उनकी परवरिश की है और एक लड़की होने के नाते उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा'.

रश्मि (Rashmi Desai) ने आगे बताया कि, ‘जब मैं 12-13 वर्ष की थी, मुझे कहा गया कि तुम पनौती हो. जब लड़की जन्म लेती है तो सोसायटी इतनी हैप्पी नहीं होती, जितनी लड़के के होने पर होती है. एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ यह बड़ी चुनौती होती है. मेरी मां एक सिंगल पेरेंट हैं जो एक बेहद अच्छे परिवार से नहीं आती हैं, उन्हें इसके लिए कोसा जाता था.’.