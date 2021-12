Bigg Boss 15 Rashmi Desai Touch Umar Riaz in Improper Manner – टीवी का विवादित रिएलिटी शो बिग बॉस (Bigg Boss 15) में ट्रॉफी जीतने के लिए सारे कंटेस्टेंट जी-जान से लगे हुए हैं. फिलहाल करण कुंद्रा (Karan Kundra) और तेजस्वी (Tejaswi Prakash) के बाद उमर रियाज और रश्मि देसाई अपनी बॉन्डिंग्स को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उमर-रश्मि (Umar Riaz) को पहले से जानते हैं. जिस वक्त रश्मि घर में एंटर कर रही थी उस वक्त करण कुंद्रा (Karan Kundra) ने भाभी..भाभी कहकर बुदबुदाया था जिसे सुनकर उमर शरमा गए थे. कहा जा रहा है कि दोनों बीच एक सॉफ्ट कॉर्नर है. हाल ही में दोनों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें घर के सदस्य किचन में खड़े हैं और रश्मि देसाई उमर के बट को टच करती हुईं नज़र आ रही हैं. ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है.Also Read - India's Got Talent: Shilpa Shetty, Kirron Kher और Badshah के साथ Manoj Muntashir भी संभालेंगे जज की कुर्सी- Details Inside

बता दें, शो में उमर रियाज़ और रश्मि देसाई के बीच पहले दिन से अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: विराट करेगा सदानंद का एनकाउंटर, सई की जिंदगी में आएगा तूफान

Yes so true Rashami is being so touchy touchy with Umar. When your own fave is a chipku who touches Umar’s butt inappropriately you shouldn’t blame others! Reverse the gender & see the outrage if Umar touched Rashami’s butt#UmarRiaz #RashamiDesai #UmRashpic.twitter.com/Pfoqck0YAJ

— . ia (@monikaxtweets) November 30, 2021