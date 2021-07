Rashmika Mandanna Came Out Of Car Without Mask: रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) इन दिनों नेशनल क्रश बनी हुई हैं और उनकी फोटो औऱ वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. कोविड -19 महामारी के बीच में भी रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) लगातार काम कर रही हैं और इसी बीच में जब वो मुंबई में स्पॉट हुई तो उनसे भारी गलती हो गई. दरअसल एक्ट्रेस बिना मास्क के ही गाड़ी से उतर गई. Also Read - 'नेशनल क्रश' Rashmika Mandanna की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें धड़का देंगी आपका दिल, बोल्ड फोटोज हो रही हैं वायरल

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) जब अपनी गाड़ी से बाहर उतरीं तो वह मास्क पहनना भूल गईं और इस दौरान वहां मौजूद पापाराजी लगातार एक्ट्रेस की तस्वीरें औऱ वीडियो क्लिक कर रहे थे. हालांकि उन्होंने तुरंत कार से मास्क निकाल लिया, लेकिन रश्मिका का रिएक्शन कैमरे में आ गया और वो इस दौरान हाथों से अपना मुंह छिपाती हुई नजर आ रही थी.

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) का ये वीडियो पापाराजी विरल भयानी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. बता दें कि इन दिनों एक्ट्रेस कई सारे कामों में लगी हुई हैं औऱ वो जल्द ही अमिताभ के साथ स्किन शेयर करती हुी नजर आएंगी.