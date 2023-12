Rashmika Mandanna Deep Fake: रश्मिका मंदाना डीप फेक केस में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 आरोपी, एक की तलाश जारी

Rashmika Mandanna Deep Fake Update: Animal एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) भले ही इस वक्त अपने फिल्म की सफलता जश्न मना रही हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले उनकी एक फेक फोटो जमकर वायरल हुई थी जिसने हर किसी को परेनाश कर दिया था. इस फेक फोटो पर जमकर विवाद हुआ था और कई सारे सेलेब्स से लेकर राजनेताओं तक ने इसपर उंगली उठाई थी और इसपर कोठर नियम और कार्यवाई करने की मांग की थी. ऐसे में इस पर लगातार दिल्ली पुलिस (Delhi Poilce) अपनी पैनी नजर बनाए हुए रखी थी औऱ आरोपियों की तलाश कर रही थी, ऐसे में अब खबर है कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जो रहात देने वाली है. दरअसल इस मामले में पुलिस ने चार संदिग्धों का पता लगाया है, आइए जानते हैं इसपर पुलिस ने क्या कुछ कहा है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस का कहना है कि साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के डीप पेक वाले प्रोफाइल के मामले में शआमिल चार संदिग्धों का पता लगा लिया गया है और चारों संदिग्धों जिन्होंने इस वीडियो के क्रिएटर नही हैं बल्कि अपलोडर हैं. ऐसे में फिलहाल पुलिस मामले में मुख्य साजिशकर्ता की तलाश कर रही है.

Delhi Police say it has tracked down four suspects, who turned out to be uploaders, not the creators, involved in the case of deep fake profiles of actor Rashmika Mandana. Police are looking are the key conspirator in the case.

दरअसल कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना के एक वीडियो जमकर छाया हुआ था जिसमें उनके जैसी एक महिला नजर आ रही है, जिसे रश्मिका बताकर वायरल किया जा रहा था. बाद में सच सामने आया जब किसी ने वीडियो के साथ ये बताया कि इसमें दिख रही महिला रश्मिका नहीं है, बल्कि ये कोई और ही है. इस मामले पर खुद एक्ट्रेस ने सफाई दी थी और कहा था कि ये वीडियो पूरी तरह से वायरल है. इस वीडियो के वायरल होते ही साउथ से लेकर कैबिनेट मंत्री तक ने अपनी राय रखी थी औऱ साथ ही उचित कार्रवाई की भी बात की थी.

🚨 There is an urgent need for a legal and regulatory framework to deal with deepfake in India.

You might have seen this viral video of actress Rashmika Mandanna on Instagram. But wait, this is a deepfake video of Zara Patel.

