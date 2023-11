कौन है रश्मिका मंदाना की Deepfake वीडियो वाली लड़की? सोशल मीडिया पर हैं हजारों चाहनेवाले

Rashmika Mandanna Deepfake: साउथ सिनेमा और बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो वायरल होने के बाद अभिनेत्री के फैंस और कई सेलेब्स ने इस पर नाराजगी जताई है. वहीं एक्ट्रेस मॉर्फ्ड वीडियो वायरल होने के बाद केंद्र सरकार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं. वीडियो को लेकर काफी दिनों से बवाल मचा हुआ है. इस वीडियो को मॉर्फ्ड करने के लिए AI के डीपफेक टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया गया है. इसे देखने के बाद अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना और मृणाल ठाकुर जैसे बॉलीवुड सितारों ने रिएक्ट किया, लेकिन अब इस मामले पर वीडियो में नजर आ रही लड़की जारा पटेल ने भी रिएक्टर किया है, जानते हैं उन्होंने क्या कहा है.

वीडियो सामने आने के बाद अब लोग यह जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि आखिर वायरल वीडियो में वो लड़की कौन है जिसके चेहरे के साथ रश्मिका का फेस रिप्लेस किया गया है. जारा ने यह वीडियो 9 अक्टूबर को पोस्ट की थी.उनके इंस्टाग्राम बायो की मानें तो वे पेशे से एक इंजीनियर हैं. जारा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

डीपफेक वीडियो पर जारा ने भी अपना रिएक्शन दिया है उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर मामले से खुद को अलग किया है. जारा ने इसपर लिखा ‘हाय ऑल, यह मेरे ध्यान में आया है कि किसी ने मेरी बॉडी और एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस के चेहरे का इस्तेमाल करके एक डीपफेक वीडियो बनाया है. डीपफेक वीडियो से मेरा कोई लेना-देना नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं बहुत परेशान और हैरान हूं.’

इंस्टाग्राम पर जारा के 400k से ज्यादा फॉलोअर हैं. जारा के बायो पर लिखा है कि एक फुल टाइम डेटा इंजीनियर हैं. इसके अलावा वह इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स के लिए अडल्ट कंटेंट बनाने के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक सीक्रेट लिंक भी शेयर किया है. जिसमें वह रेगुलर तौर पर रिवीलिंग फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

The original video is of Zara Patel, a British-Indian girl with 415K followers on Instagram. She uploaded this video on Instagram on 9 October. (2/3) pic.twitter.com/MJwx8OldJU

— Abhishek (@AbhishekSay) November 5, 2023