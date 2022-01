Rashmika mandanna hike her fees for Pushpa Sequel अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना (Allu Arjun and Rashmika Mandanna) स्टारर फिल्म पुष्पा रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है. 7 जनवरी को ये फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज़ हुई है. बावजूद इसके सिनेमाघरों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है. प्राइम वीडियो पर आप इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख सकते हैं. हिंदी फैंस को अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. इसी बीच खबर है कि फिल्म की हीरोइन रश्मिका मंदाना ने फिल्म के दूसरे पार्ट पुष्पा: द रूल के लिए अपनी फीस बढ़ा दी है. कथित तौर पर इस फिल्म के लिए रश्मिका ने 2 करोड़ लिए हैं और सेकेंड पार्ट के लिए 3 करोड़ की डिमांड की है.Also Read - Aamir से तलाक के बाद Sanjeeda Sheikh का सिजलिंग अंदाज़, संगमरमर सी दिखीं खूबसूरत, लोगों का हुआ बुरा हाल

Sukumar के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की सफलता को देखते हुए अब इसके सीक्वेल की बात हो रही है. कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन को इस फिल्म की फीस के तौर पर 50 करोड़ मिले हैं. अल्लू अर्जुन तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर ही नहीं महंगे एक्टर्स में से एक हैं. Also Read - India’s Best Dancer 2 Winner: Saumya Kamble ने जीती ट्रॉफी, इनाम में मिले इतने लाख और शानदार कार

Also Read - Vikram Vedha First Look: ऋतिक रोशन को बर्थडे पर मिला तोहफा, 'वेधा' में दिखा खतरनाक लुक

बता दें, अन्य बहुप्रतीक्षित फिल्मों के निर्माताओं के साथ ‘आरआरआर’, ‘राधे श्याम’ और ‘भीमला नायक’ ने कोरोना मामलों में उछाल के कारण अपनी रिलीज को टाल दिया है, जिससे ‘पुष्पा: द राइज’ की बॉक्स-ऑफिस की कमाई लगातार बढ़ रही है.



तेलुगु निर्देशक सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, एक्शन से भरपूर थ्रिलर की स्टार कास्ट में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, सुनील, अनसूया भारद्वाज और अजय घोष हैं.