Rashmika Mandanna New Home: फिल्म 'पुष्पा: द राइज' (Pushpa: The Rise) की सफलता ने रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है. बता दें कि रश्मिका कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी फ़िल्मों में काम कर रही हैं. चार भाषाओं में काम करने की वजह से उन्हें पैन-इंडिया ऐक्ट्रेस माना जाता है और रश्मिका ने अपने ऐक्टिंग करियर की शुरुआत की 2016 की कन्नड़ फिल्म 'किरिक पार्टी' से की थी, दर्शकों ने ख़ूब सराहा और उन्होंने 'साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड्स' में 'बेस्ट डेब्यू ऐक्ट्रेस-कन्नड़' का अवॉर्ड मिला था. ऐसे में उन्हें नेशनल क्रश के तौर पर बुलाया जाता है. वहीं रश्मिका 'पुष्पा: द राइज' (Pushpa: The Rise) की सफलता के बाद बेहद खुश नजर आ रही हैं और वो बहुत जल्द बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं और उनकी डिमांड भी जमकर बढ़ गई है. ऐसे में अपनी फिल्म की सफलता के बाद जहां उन्होंने (Rashmika Mandanna New House) अपनी फीस में इजाफा कर दिया है, वहीं उन्होंने हाल ही में घर भी लिया है जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है और फैंस उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं.

रश्मिका मंदाना ने एक नया घर खरीद लिया है। उन्होंने खुद इस खुशखबरी को अपने फैंस को शेयर की हैं. रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टा स्टोरी के जरिए इसकी जानकारी दी, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो सामान को अनपैंकिंग करने का जिक्र कर रही हैं और वो अपने नए घर की झलक दिखाते हुए लिखा, 'शिफ्टिंग आसान नहीं है, लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे अपना काम करना पसंद है –मैंने, मैं मजाक नहीं कर रही.'

रश्मिका (Rashmika Mandanna) के पोस्ट में कुछ डिब्बे रखे हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्ट्रेस अपना घर शिफ्ट कर रही हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna New House) ने हाल ही मुंबई में नया घर खरीदा था, जिससे वह बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए समय से पहुंच पाएं. रश्मिका इससे पहले हैदराबाद में रहती थीं. ऱिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna Net Worth) के पास हैदराबाद और गोवा में भी कई प्रॉपर्टीज हैं.