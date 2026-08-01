डांस सीक्वेंस शूट करने के दौरान Rashmika Mandanna के साथ हुआ बड़ा हादसा! हिप का टेंडन हुआ डिटैच, 6 हफ्ते बेड रेस्ट

अगर आपको फिल्में देखना पसंद है तो आपने पुष्पा: द राइज तो जरूर देखी होगी, फिल्म को खूब पसंद किया गया था. फिल्म में Rashmika Mandanna के काम को भी खूब सराहना मिली थी. Rashmika Mandanna ने कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, इनकी गिनती दक्षिण और बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में की जाती है.
रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें गंबीर चोट लग गई है. ये बात तो हर कोई जानता है कि Rashmika बहुत अच्छा डांस करती हैं, हाल ही में एक हाई-एनर्जी डांस सीक्वेंस के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके हिप (कूल्हे) का टेंडन पूरी तरह से अलग हो गया है.
कैसे लगी चोट?
दरअसल में रश्मिका सेट पर एक बहुत मुश्किल डांस और एक्शन सीक्वेंस शूट कर रही थीं, इस दौरान वो गिर पड़ीं और उनके हिप का टेंडन डिटैच हो गया, यह चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने उन्होंने तुरंत बेड रेस्ट बोल दिया. डॉक्टर उनकी चोट को देखकर हैरान थे, आमतौर पर ऐसी चोट एथलीट्स को लगती है, जो बहुत कठिन ट्रेनिंग करते हैं. अभिनेत्रियों में यह बहुत कम देखने को मिलता है.
घटना रानाबाली या माइसा की शूटिंग के दौरान हुई, जैसे ही रश्मिका गिरि, शूटिंग तुरंत रोक दी गई. क्रू मेंबर्स ने उन्हें पास के अस्पताल पहुंचाया, पूरी जांच के बाद डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उन्हें कम से कम छह हफ्ते पूरा आराम करना होगा, इसके बाद स्ट्रक्चर्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी करना होगा, ताकि टेंडन सही से जुड़ जाए.
काम पर पड़ेगा असर-
रश्मिका के पास बैक टू बैक कई फिल्में पाइपलाइन में हैं, उनकी कई ब्रांड एंडोर्समेंट चल रही हैं और दो बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी जोरों पर थी. अब डॉक्टरों की सलाह के बाद उनका पूरा शेड्यूल रोक दिया गया है, वो कुछ हफ्तों तक सेट पर नहीं जा पाएंगी. रश्मिका और उनकी टीम की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अभिनेत्री ने पत्रकार से बात करते हुए बताया कि वे धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं.
रश्मिका की आने वाली फिल्में-
रश्मिका की शादी अभिनेता विजय देवरकोंडा से हुई थी. शादी के बाद उन्होंने माइसा की शूटिंग फिर से शुरू की थी. इस फिल्म में वे एक गोंड जनजाति की महिला का किरदार निभा रही हैं. यह उनकी पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग और बोल्ड रोल माना जा रहा है. फिल्म की डायरेक्शन डेब्यूटेंट राविंद्र पुल्ले कर रहे हैं, दूसरी फिल्म रानाबाली है, इसमें रश्मिका के साथ विजय देवरकोंडा भी हैं, ये उनकी तीसरी जोड़ी वाली फिल्म होगी, फिल्म 11 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन अब शूटिंग प्रभावित होने से शेड्यूल बदल सकता है.
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