Rashmika Mandanna Upcoming Film Motion Poster: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा' से फैंस को अपना दीवाना बनाने के बाद अब एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) अपनी अगली फिल्म को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. रश्मिका मंदाना के जन्मदिन (Rashmika Mandanna Birthday) पर उनकी अपकमिंग फिल्म का पहला मोशन पोस्टर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है. पोस्टर में 'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना हिजाब (Rashmika Mandanna Hijab) पहने नजर आ रही हैं, इसके साथ ही वीडियो में 'हैप्पी बर्थडे आफरीन' (Rashmika Mandanna as afreen) लिखा दिखाई दे रहा है. फिलहाल अभी मेकर्स ने फिल्म के टाइटल का खुलासा नहीं किया है.

Meet our rebellious #Afreen as she unravels one of the most beautiful tales ever.

Happy birthday @iamRashmika ♥️

▶️ https://t.co/oO6W2VfbZQ#declassifiessoon @dulQuer @hanurpudi @mrunal0801 @AshwiniDuttCh @Composer_Vishal #PSVinod @MrSheetalsharma @VyjayanthiFilms @SwapnaCinema pic.twitter.com/6D09fNLlsC

— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) April 5, 2022