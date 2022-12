रत्ना पाठक को नहीं पसंद आई RRR, कहा 'ये बहुत ही रिग्रेसिव...पीछे ले जाने वाली है'

Ratna Pathak Shah Says RRR is Regressive: ‘RRR’ इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और इसने करोड़ों कमाई हैं. इस फिल्म ने देश ही नहीं, फिल्म ने विदेश में भी अपनी धूम मचाई थी. एसएस राजामौली ऑस्कर में फिल्म के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं. वहीं फिल्म ने इस साल मार्च में रिलीज होने के बाद दुनिया भर में ₹1200 से अधिक की कमाई की और दो गोल्डन ग्लोब नामांकन और क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड्स के लिए पांच नामांकन प्राप्त किए. इस फिल्म की जहां पूरी दुनियार में प्रशंसा हो रही है वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह को आरआरआर पसंद नहीं आई है। उन्होंने इस फिल्म को रिग्रेसिव बता दिया है.

आरआरआर फिल्म के बारे में रत्ना पाठक शाह ने कहा है कि ‘आरआरआर एक सर्वप्रिय फिल्म भले ही है, लेकिन वह समाज और लोगों को पीछे की ओर ले जाती है वो उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करती है. रत्ना पाठक शाह ने कहा कि आरआरआर फिल्म हमें पीछे की ओर ले जाती है जबकि हमें आगे बढ़ना चाहिए. आगे वो कहती हैं कि मैं सोचती हूं हम जो भी कर रहे हैं वो सही है क्योंकि हम भारत का हिस्सा हैं.