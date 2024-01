Hindi Entertainment Hindi

Raveena Reached Somnath Jyotirlinga Temple With Her Daughter Raha See Pictures

Raveena Tandon बेटी के संग पहुंची सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, भक्ति में डूबी आईं नजर- देखें तस्वीरें

Raveena At Jyotirlinga Temple With Daughter: रवीना टंडन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंची हैं और वहां से उन्होंने वीडियो शेयर किया है.

Raveena At Jyotirlinga Temple With Daughter: रवीना टंडन (Raveena Tandon) अपनी आने वाली वेब सीरीज ‘कर्मा कॉलिंग’ को लेकर खासी चर्चा में बनी हुई हैं. इसे लेकर एक्ट्रेस खासी एक्साइटेड नजर आ रही हैं और इसी बीच में अब एक्ट्रेस अपनी बेटी राशा थडानी (Rasha Thadani) के साथ एक बार फिर से मंदिर पहुंच गई है. दरअसल इन दिनों रवीना कई सारे मंदिरों के दर्शन कर रही हैं औऱ इससे जुड़ी इनकी तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं. ऐसे में अब रवीना गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन करती दिखाई दीं और पूरी तरह से वो भक्ति में लीन नजर आई (Raveena At Somnath Jyotirlinga) ऐसे में अब एक्ट्रेस की पूजा अर्चना की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.

Trending Now

सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंची रवानी और राशा

रवीना टंडन हाल ही में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर गई थीं जहां से उन्होंने अपने वीडियो शेयर किए हैं और इस दौरान एक्ट्रेस के साथ उनकी बेटी राशा थडानी भी नजर आईं हैं. बता दें कर्मी कॉलिंग बहुत ही जल्द आने वाली है और इसके पहले एक्ट्रेस पूरे भक्ति भाव के संग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंची और दौरान वो साड़ी में बेहद कमाल की लग रही हैं. वहीं, राशा थडानी ब्राइट पिंक कलर के सलवार शूट में नजर आई.

You may like to read

रवीना ने कहा हर-हर महादेव

रवीना अपनी बेटी के साथ महादे की भक्ति में लीन नजर आई और इस दौरान उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है ‘ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् | उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् || Har Har Mahadev !’ इन वीडियो में आप देख सकते हैं कि राशा और रवीना दोनों ने मंदिर में पूजा की और साथी ही वहां पर जमकर तस्वीरें भी क्लिक करवाई हैं.

View this post on Instagram A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon)

त्रिपुंड तिलक लगाए नजर आई रवीना

रवीना टंडन और राशा थडानी माथे पर त्रिपुंड तिलक लगाए नजर आ रही हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान बेहद कमाल की लग रही हैं. इसके साथ ही दोनों शिविंग पर चल चढ़ाती हुई नजर आ रही हैं. वहीं रवीना जल्द ही अपने सीरीज कर्मा कॉलिंग पर बात करेंगी जो अमेरिकन सीरीज रिवेंज पर आधारित है. आपको बता दें ये वेब सीरीज 26 जनवरी को डिज्नी+हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. इसके अलावा रवीना वेलकम फ्रेंचाइजी के तीसरे सीक्वल ‘वेलकम टू द जंगल’ में भी नजर आने वाली हैं.