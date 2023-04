रवीना टंडन और RRR के म्यूजिक कंपोजर MM कीरवानी को मिला पद्म श्री, जीता था ऑस्कर

Raveena Tandon And MM Keeravani Padma Shri Award: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया है. ये अवॉर्ड समारोह बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में हुआ, जिसमें रवीना टंडन को पद्म श्री अवॉर्ड से नवाजा गया. इसके साथ ही ऑस्कर 2023 में साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘आर आर आर’ के सुपरहिट सॉन्ग ‘नाटू नाटू’ ने बाजी मारी थी. जिसके चलते ‘नाटू नाटू’ के म्यूजिक कंपोजर एम एम कीरवानी (MM Keeravani) ऑस्कर विनर बने. बुधवार को आर आर आर कंपोजर एमएम कीरवानी को पद्म श्री अवॉर्ड (Padma Shri Award) से नवाजा गया है. देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से एम एम कीरवानी को ये खास सम्मान मिला है.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक्ट्रेस रवीना टंडन को पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित करती नजर आ रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि रवीना टंडन साड़ी पहनकर ट्रेडिशनल लुक में पहुंची हैं. एक्ट्रेस को ये अवॉर्ड इंडियन सिनेमा में योगदान और उनके परोपकारी काम के लिए दिया गया है.

#WATCH | Actor Raveena Tandon receives the Padma Shri from President Droupadi Murmu pic.twitter.com/9BaFYP3TZi — ANI (@ANI) April 5, 2023

रवीना टंडन पिछले तीन दशक से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और वह अभी तक 100 से ज्यादा फिल्मों काम कर चुकी हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस फिल्मों के अलावा सामाजिक कामों में भी एक्टिव हैं. वह बच्चों के अधिकार, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा जैसे सामाजिक मुद्दों में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं. वह ‘रवीना टंडन फाउंडेशन’ की संस्थापक भी हैं, जो मुख्य धारा से वंचित बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा देने का काम करती है.

बुधवार को समाचार एजेंसी एनएनआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ‘आर आर आर’ के ‘नाटू नाटू’ सॉन्ग के लिए म्यूजिक कंपोजर एम एम कीरवानी को पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा जा रहा है. भारत की महामहिम यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कीरवानी को ये स्पेशल अवॉर्ड देती हुईं नजर आ रही हैं.