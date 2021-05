Raveena Tandon desperate to use red lipstick- बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन कोविड-19 महामारी के पिछले एक साल से अपने चेहरे को मास्क से ढके हुए हैं और अपनी पसंदीदा लाल लिपस्टिक नहीं लगा पा रही हैं. रवीना ने रविवार को इंस्टाग्राम पर अपने मन की बात जाहिर की. अभिनेत्री ने लाल रंग की लंबी पोशाक में अपनी एक खूबसूरत तस्वीर के साथ लाल लिपस्टिक पहने अपने चेहरे की कुछ तस्वीरों को साझा किया. Also Read - World Hypertension Day 2021: कोरोना काल में हाइपरटेंशन को न लें हल्के में, जानें हर बात

तस्वीरों के साथ, रवीना ने लिखा, “हैलो! मैं लाल रंग को याद कर रही हूं! पिछले पूरे साल मास्क में ढके रहने के साथ, और अभी भी ऐसा करना जारी है . हैशटैग रेडलिपस्टिक एक्शन थोड़ा सा याद आ रहा है .” Also Read - Indian Idol 12 की शूटिंग छोड़ बीच सड़क पर बैठ पोज़ देने लगीं Neha Kakkar, बोलीं- अब कंट्रोल नहीं होता...

रवीना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर इस बारे में बात की कि वह अपने काम को कितना याद कर रही हैं जो महामारी के कारण रुका हुआ है.

अभिनेत्री ने आगामी अपराध श्रृंखला ‘अरण्यक’ की शूटिंग के अपने आखिरी दिन की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जो फरवरी में हुई थी.

View this post on Instagram A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon)

उन्होंने तस्वीरों के साथ लिखा,”हैशटैगथ्रोबैक हैशटैगअरण्यक की शूटिंग का आखिरी दिन. फरवरी में सभी की खुशी मुस्कान. गैंग को मिस करना, एक्शन, मस्ती. खुशी के दिन फिर से वापस आ जाएंगे. पता नहीं था कि मैं काम को इतना मिस करूंगी. हाहाहा हमेशा काम के बीच में ब्रेक का इंतजार करती थी और अब काम पर वापस आने के लिए महामारी में ब्रेक का इंतजार कर रही हूं! हैशटैग दिसटूशैलपास और हम इस समय को भी पार कर लेंगे.”