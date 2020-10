Also Read - पार्थ के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, करण भी कराएंगे टेस्ट? बताई पूरी बात

In beautiful Dalhousie ! Now becoming a pro at taking covid tests! No gagging or tickled sneezing anymore! And all good to go! Getting back to work on location after 8 months,For a new venture ! . Last shot an outdoor in Mysore/Hyderabad in Feb for #kgfchapter2 . Excited and raring to go! Send me some love and blessings people ♥️😘