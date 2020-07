Also Read - कोरोना वायरस को लेकर BJP सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बोले- सिर्फ भगवान ही हमें बचा सकते हैं

View this post on Instagram

Also Read - ‘प्रधानमंत्री मोदी के खोदे आर्थिक गड्ढे’ से गरीबों को बाहर निकाल रहा है मनरेगा: राहुल गांधी

Going the #atmanirbhar way! Shoot at home with social distancing intact! A motley crew of 3 ! Missing my team ! @reemapandit @surinakakkar @bhavin.chudasama.98 @prathameshagarwal . Dear @shurabhavinofficial swung all singlehandedly! ♥️ outfit- @shopmulmul