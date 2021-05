Raveena Tandon Share Unseen Picture Of Neetu Singh And Rishi Kapoor Marriage: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन(Raveena Tandon) इन दिनों कोरोना की जंग में लोगों की मदद कर रही हैं, ऐसे में एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक बेहद कमाल की और प्यार भरी फोटो शेयर की है जिसमें वो ऋषि कपूर(Rishi Kapoor) और नीतू सिंह(Neetu Singh) के साथ नजर आ रह रही हैं. इन तस्वीरों में आप रवीना टंडन (Raveena Tandon) को देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उनको पहचानना बेहद मुश्किल हो रहा है. Also Read - BAFTA 2021 में इरफान खान-ऋषि कपूर को दी गई श्रद्धांजलि, फैंस बोले- दिल दुखी हो गया

रवीना (Raveena Tondon) ने अपने सोशल मीडिया पर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) और नीतू कपूर (Neetu Kapoor) की थ्रोबैक फोटो शेयर की है और ये इस कपल के शादी के दौरान क्लिक की गई तस्वीरें हैं. इन फोटो में रवीना टंडन (Raveena Tondon) काफी छोटी हैं और कैमरा के तरफ देखकर स्माइल करती हुई नजर आ रही हैं. Also Read - Ajooba के 30 साल, Amitabh Bachchan को आई Rishi Kapoor की याद, इमोशनल होकर बोले-साथी चले गए



रवीना (Raveena Tondon) ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- ‘हीरा मिल गया, लेकिन थोड़ा लेट. जूही बब्बर ये फोटो ढूंढने के लिए शुक्रिया. चिंटू अंकल अपनी ऑटोबायोग्राफी के लिए मुझसे इस तस्वीर के बारे में पूछते रहते थे. पता नहीं कैसे मुझे ये ऑरिजिनल तस्वीर खो गई थी. अब मिल गई है. तो ये मैं हूं जो चिंटू अंकल के साथ उनकी शादी में खड़ी हूं. काश मुझे ये तस्वीर पहले मिल गई होती’.

रवीना टंडन (Raveena Tondon) इन दिनों कोरोना के मरीजों तक ऑक्सिजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए खासा सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में उन्होंने कई ऑक्सिजन के ट्रक मुंबई से दिल्ली भिजवाए हैं. वहीं अगर फिल्मी काम की बात करें तो रवीना की अगली फिल्म ‘KGF: Chapter 2’ हैं जिसमें वह साउथ सुपरस्टार यश और संजय दत्त के साथ नजर आएंगी