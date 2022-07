Raveena Tandon: रवीना टंडन ने एक बार फिर लंबे समय बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी की है. हाल ही में रिलीज हुई ओटीटी वेब सीरीज Aranyak को दर्शकों ने खूब पसंद किया और सराहा. सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने वालीं रवीना टंडन ने हाल ही में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के उस फैसले का विरोध किया जिसमें मेट्रो 3 कार शेड को वापस आरे के जंगलों में शिफ्ट करने की बात कही गई. महाराष्ट्र के लोगों द्वारा भी इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है. इस पर जब रवीना ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो लोगों ने मध्यम वर्ग के संघर्ष के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठाया.Also Read - रतन टाटा के बारे में ये फैक्ट जानकर हैरान रह गईं अनुष्का शर्मा, Video शेयर कर दूसरों को भी बताया

कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने रवीना और दीया मिर्जा को टैग करते हुए पूछा कि क्या अभिजात वर्ग मध्यमवर्गीय मुंबईकरों के संघर्ष को जानता है? इस पर जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने अपने टीनएज में मुंबई लोकल में यात्रा का दर्दनाक अनुभव शेयर किया है. रवीना ने बताया कि कि लोकल ट्रेनों और बसों में यात्रा करते समय भी उनके साथ छेड़खानी की गई थी. उनके साथ भी वो सब हुआ जो दूसरी महिलाओं को सहना पड़ता है. रवीना ने बताया कि उन्होंने अपनी पहली कार 1992 में ली थी. Also Read - The Terminal List: भारत आकर 'भेजा फ्राई' खाना चाहते हैं क्रिस प्रैट, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फार्ट वीडियो पर ली चुटकी

Uptil 1991,I travelled like this.And being a girl also got physically harassed by nameless trolls like you.Before I started working , saw success and earned my first car. Troll ji . Nagpur ke ho,hara bhara hai aap ka city.lucky.Don’t grudge anyone their success or earnings 🙏🏻 https://t.co/NW5pjEihtK

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) July 2, 2022