रवि किशन की बेटी इशिता जल्द ज्वाइन करेंगी भारतीय सेना, 'अग्निवीर' बनकर करेंगी सेवा

Ravi Kishan Daughter Ishita Shukla Will Join Defence: रवि किशन की बेटी इशिता शुक्ला डिफेंस सर्विस ज्वाइन करने जा रही

Ravi Kishan Daughter Ishita Shukla Will Join Defence: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और बीजेपी संसद रवि किशन सोशल मीडिया पर सुर्ख़ियों में हैं. एक्टर रवि किशन इस बार अपने कोई बयान या फिल्म को लेकर नहीं है बल्कि इस बार रवि किशन अपनी बेटी इशिता शुक्ला के सफलता को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर की लाडली इशिता ने अग्निपथ योजना के तहत जल्द ही डिफेंस ज्वाइन करके अपना सपना पूरा करने जा रही है. बेटी के डिफेंस में जाने की जानकारी एक्टर से पिछले साल ट्विटर पर पोस्ट शेयर करके जानकारी दिया था. अभी इस खबर सुनने के बाद फैंस सोशल मीडिया के जरिए रवि किशन और इशिता शुक्ल को बधाई दे रहे हैं.

इशिता शुक्ला का डिफेंस प्यार

एक्टर रवि किशन की बेटी इशिता शुक्ला का डिफेंस ज्वाइन करने की जानकारी वीरेंद्र चावला ने इंस्टाग्राम पर इशिता और रवि किशन का फोटो शेयर करके दिया है. उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,’भोजपुरी अभिनेता #रविकिशन की 21 साल की बेटी इशिता शुक्ला अग्निपथ योजना के तहत रक्षा बल में शामिल होंगी. इशिता शुक्ला का डिफेंस ज्वाइन करने की खबर और उनकी फोटोज सोशल मीडियल पर जमकर वायरल हो रही है. दरअसल कुछ दिनों से इशिता को सेना में भर्ती होने की खबरें आ रही थी.

डिफेंस ज्वाइन से पहले एनसीसी कैडेट हैं इशिता

इशिता शुक्ला का डिफेंस ज्वाइन करने का सपना आज से ही नहीं बल्कि उनके अंदर राष्ट्रसेवा करने के जज्बा पहले से ही हैं. बता दें की इससे पहले इशिता शुक्ला पहले एनसीसी कैडेट हैं. उन्होंने गणतंत्र दिवस में परेड में पार्टिसिपेट भी किया था, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था. जिसकी जानकारी रवि किशन ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करके बताया था. मुझे अपनी बेटी इशिता पर गर्व है. उसने गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत की थी.

रवि किशन ने बहुत पहले ही दी थी जानकारी

सांसद रवि किशन ने बेटी इशिता शुक्ला का सेना में भर्ती होने के बारे में पिछले साल ट्वीट करके बताया था. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था,’मेरी बिटिया ईशिता शुक्ला ,आज सुबह बोली पापा I wanna b in #AgnipathRecruitmentScheme I said go ahead’. बता दें की मोदी सरकार ने बीते साल अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए जवानों की नियुक्ति का एलान किया था. इसी के तहत इशिता के मन में भी डिफेंस ज्वाइन करके अपने सपने को पूरा करने का ख्याल आया.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें