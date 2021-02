Ravi Kishan is Favorite Actor of Pawan Singh but Akshara didn’t react in promotion of bhojpuri film mera bharat mahan in uttar pradesh-भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने जौनपुर में अपनी फिल्म ‘मेरा भारत महान’ के सेट रवि किशन को इंडस्ट्री का अपना फेवरेट स्टार बताया है. उन्होंने कहा है कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन उन्हें बेहद पसंद हैं. उनसे बहुत कुछ सीखा भी है. उनका व्यक्तित्व अद्भुत है. पवन ने इस बात का ज़िक्र पहली बार किसी इंटरव्यू में किया है. वहीं, अक्षरा सिंह के साथ विवाद को लेकर पवन सिंह ने एक बार फिर से चुप्पी साध ली है. पत्रकार ने जब उनसे इस बाबत सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया. Also Read - साड़ी पहन, माथे पर बिंदी लगाए, खुली जुल्फों में खिड़की पर बैठ मोनालिसा ने जो ली अंगड़ाई, कायनात भी हो गई गुलाम तुम्हारी

इससे पहले पवन सिंह ने भोजपुरी और भोजपुरी सिनेमा को लेकर कहा कि भोजपुरी सिनेमा लगातार परिपक्व होता जा रहा है. भोजपुरी भाषा मेरी माँ है, जिसने मुझे दुनिया भर में एक पहचान दी है. यह इंडस्ट्री मेरी कर्म भूमि है. इसलिए भोजपुरी सिनेमा में अच्छाई के लिए हमेशा खड़ा हूँ. Also Read - Is Daya ben Coming back? Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'दया बेन आ गई वापस', दिशा वकानी के हैंडल से मिली खुशखबरी!, फैंस बोले- वाहियात

Also Read - ऋतिक रोशन की हीरोइन से फैन ने रखी न्यूड Photo की डिमांड, एक्ट्रेस ने ऐसे पूरी की फरमाइश

पवन सिंह ने कहा कि मैंने हमेशा भोजपुरी में अच्छी फिल्में और गाने देने की कोशिश की है. आज भी निर्देशक देवेंद्र तिवारी और निर्माता विपुल राय की फ़िल्म ‘मेरा भारत महान’ कर रहा हूँ. जिसके शीर्षक से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भोजपुरी सिनेमा के आयाम में कितना बदलाव आया है. आगे मेरी फिल्म ‘स्वाभिमान’ आएगी, जिसकी शूटिंग प्रतापगढ़ में होगी. यह फ़िल्म पारिवारिक संस्करों वाली फिल्म होगी. जिसके निर्माता एन आर आई राम शर्मा व निर्देशक है चंद्रभूषण मणि है.

पवन में बताया कि वे कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं. इस क्रम में मुंबई में उनकी मीटिंग सलीम जी से हो चुकी है. बीते साल होली में हिंदी गाना कमरिया हिला रही है खूब फेमस हुआ था. पवन ने ये भी बताया कि इस साल उनकी कई फिल्में आने वाली हैं, जिसको लेकर वे अगले 6 महीने तक यूपी के विभिन्न लोकेशन पर शूटिंग करने वाले हैं.

एक प्रश्न के जबाब में पवन ने कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शूटिंग के दौरान सुरक्षा से लेकर हर प्रकार की सहायता को तत्पर रहते है, उसी प्रकार बिहार सरकार भी सहायता व सुरक्षा उपल5ब्ध कराए तो बिहार में भी बड़े पैमाने पर शूटिंग हो सकती है.इससे रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे.बिहार सरकार को इसपर तत्परता सर विचार करना होगा.