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रवि किशन-मनोज तिवारी के बीच 'पहला मुक्का' मारने पर अड़ी बात, 6 घंटे रुकी रही शूटिंग, आम्रपाली दुबे ने सुनाया मजेदार किस्सा

भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने 'बिग बॉस-20' में फिल्म 'गंगा जमुना सरस्वती' की शूटिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच फाइट सीन में पहला मुक्का कौन मारेगा, इस बात पर करीब 6 घंटे तक शूटिंग रुकी रही.

Edited By: Shweta Bajpai
Published: September 16, 2026, 2:52 PM IST
रवि किशन-मनोज तिवारी के बीच 'पहला मुक्का' मारने पर अड़ी बात, 6 घंटे रुकी रही शूटिंग, आम्रपाली दुबे ने सुनाया मजेदार किस्सा
  • आम्रपाली दुबे ने ‘बिग बॉस-20’ में भोजपुरी फिल्म ‘गंगा जमुना सरस्वती’ का पुराना किस्सा सुनाया
  • फाइट सीन में रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच पहले मुक्का मारने को लेकर बहस हो गई
  • इस वजह से शूटिंग करीब 6 घंटे तक रुकी रही
  • आखिरकार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ के बीच में आने वाले सीन से समस्या का समाधान हुआ

भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने ‘बिग बॉस-20’ के एक एपिसोड में भोजपुरी फिल्म ‘गंगा जमुना सरस्वती’ का पुराना किस्सा याद किया. इसमें उन्होंने बताया कि फिल्म के एक फाइट सीन की वजह से शूटिंग करीब 6 घंटे तक रुकी रही थी. दरअसल, शो के दौरान अभिनेत्री ने भोजपुरी फिल्म ‘गंगा जमुना सरस्वती’ से जुड़ा किस्सा शेयर करते हुए बताया कि फिल्म के एक फाइट सीन के दौरान रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच बहस हो गई थी. दोनों इस बात पर अड़ गए थे कि पहला मुक्का कौन मारेगा, और इसी वजह से शूटिंग करीब 6 घंटे तक रुकी रही थी.

इस सवाल पर रुकी शूटिंग-

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किस्सा शुरू करने से पहले आम्रपाली ने कहा, “मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं. आप सब हंसते-हंसते पागल हो जाएंगे.” उन्होंने याद किया कि रवि किशन और मनोज तिवारी फिल्म में दुश्मन का रोल कर रहे थे और उन्हें एक फाइट सीक्वेंस शूट करना था. पूरे दिन की शूटिंग एक आसान से सवाल पर रुकी रही, कि पहले कौन दूसरे को मुक्का मारेगा?

आम्रपाली ने आगे कहा, “मनोज भैया ने उस सीन का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस उन्हें लेने आई है तो पुलिस पहले मारेगी और रवि भैया ने कहा कि जब पिछले डायलॉग में ही यह तय हो गया है कि यह मेरा एरिया है, तो कोई मुझे कैसे मारेगा?”

पहला मुक्का दिनेश लाल यादव खाएंगे-

आखिरकार इस रुकावट ने दिनेश लाल यादव को एक सॉल्यूशन के साथ आगे आने पर मजबूर किया. अभिनेत्री ने कहा, “फिर दिनेश जी बीच में आए और उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि दोनों मनोज और रवि, तुम दोनों एक-दूसरे को मारने के लिए मुक्का उठाओ और तब तक मैं तुम्हें बचाने के लिए बीच में आऊंगा.” आम्रपाली ने बताया कि लगभग छह घंटे की शूटिंग के बाद यह तय हुआ था कि पहला मुक्का दिनेश लाल यादव खाएंगे, उसके बाद ही फाइट सीन शुरू होगा. भोजपुरी फिल्म ‘गंगा जमुना सरस्वती’ का निर्देशन हैरी डब्ल्यू फर्नांडिस ने किया था.

साल 2011 में रिलीज हुई एक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर भोजपुरी फिल्म में भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज कलाकार रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ मुख्य भूमिकाओं में थे. इसके अलावा, रानी चटर्जी, पाखी हेगड़े और रिंकू घोष ने अहम रोल में थी. (input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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