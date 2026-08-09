'Money Follows My Brother' ट्रेंड होने पर ऱवि किशन का बड़ा बयान, कहा 'रेपुटेशन से बढ़कर कुछ नहीं'

Ravi Kishan On Money Follows My Brother Trend: एक्टर-सांसद रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और लोग उनके हर अंदाज को जमकर वायरल कर रहे हैं.

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Ravi Kishan On Money Follows My Brother Trend: एक्टर-सांसद रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और लोग उनके हर अंदाज को जमकर वायरल कर रहे हैं. चाहे उनका डांसिंग स्टाइल हो, इंटरव्यू में दिए गए जवाब हों या मीडिया से बातचीत हर तरफ से उनकी चीजों जमकर वायरल हो जाती है. इसी बीच में उनका एक बयान जमकर चर्चा में है जो उन्होंने कुछ समय पहले राज शमानी के एक पॉडकास्ट में दिया था. दरअशल राज ने रवि से पूछा था कि नाम या पैसा तो इस पर एक्टर ने पैसा था ‘नाम…मेरे भाई, पैसा तो आता है.’

रवि किशन का पैसा और पहचान औऱ डॉयलॉग जमकर हुआ वायरल

रवि और राज शमानी के बीच हुई पॉडकास्ट बातचीत का है और इस दौरान राज ने उनसे पूछा था कि उन्हें क्या ज़्यादा चाहिए पहचान या पैसा? इस पर रवि ने तुरंत जवाब दिया, “पहचान. पैसा तो अपने आप पीछे आता है, भाई!” रवि जिस राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े हैं, उसने उनकी इस वायरल बात पर ध्यान दिया और इसे Gen Z को टारगेट करने वाले अपने एक नए वीडियो में इस्तेमाल किया.

A good reputation is more valuable than

money.

– PUBLILIUS SYRUS. Reputation & money are linked – & the argument is that reputation is king. https://t.co/9QRflXRLBO — Ravi Kishan (@ravikishann) August 8, 2026

मुझे नहीं पता कि मैं हर बार वायरल क्यों हो जाता हूं

इसके बाद रवि ने इसे अपने ऑफ़िशियल X अकाउंट पर रीपोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, “अच्छी प्रतिष्ठा पैसे से ज़्यादा कीमती है. पब्लिलियस सायरस. प्रतिष्ठा और पैसा आपस में जुड़े हुए हैं. और बात यह है कि प्रतिष्ठा ही सबसे अहम है. रवि के दूसरे वीडियो, जो अब मीम बन चुके हैं, उनमें से एक में वह भारत का ‘अल पचीनो’ बनने की अपनी इच्छा ज़ाहिर करते हैं. एक और वीडियो में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाक़ात का ज़िक्र करते हैं. हाल ही में, मीडिया से बातचीत के दौरान रवि किशन ने बताया कि वे अक्सर इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं. अपनी फ़िल्म ‘माँ बहन’ की प्रेस कॉन्फ़्रेंस में उन्होंने कहा, “महादेव की कसम, मुझे नहीं पता कि मैं हर बार वायरल क्यों हो जाता हूं.’ फिलहाल, रवि किशन इंस्टाग्राम पर हर जगह छाए हुए हैं.

कई प्रोजेक्ट पर कर रहे हैं काम

प्रोफ़ेशनल तौर पर, रवि फ़िल्मों में लगातार काम कर रहे हैं. उनकी हालिया रिलीज़ ‘आर्यभट्ट का ज़ीरो’ है, जिसमें उन्होंने हिमांश कोहली, शिल्पा शिंदे और सोनाली ए. सजनानी के साथ काम किया है और उनकी आने वाली फ़िल्मों में ‘खोसला का घोसला 2’ भी शामिल है, जो 2006 की ओरिजिनल फ़िल्म का सीक्वल है.