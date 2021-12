नई दिल्ली: ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) में हर हफ्ते अलग अलग सेलेब्स मेहमान बनकर आते हैं. टीवी के इस कॉमेडी शो में हर एक्टर अपने प्रोजेक्ट और अपनी फिल्मों को प्रमोट करने आते हैं. इसी सिलसिले में इस बार एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी (Sonali Kulkarni) और रवि किशन (Ravi Kishan) अपने सोनी लिव के शो ‘व्हिसलब्लोअर’ (Whistleblower) को प्रमोट करते नज़र आएंगे. शो में कपिल अपने गेस्ट्स से मज़ेदार सवाल करेंगे और खूब मस्ती भी होगी मगर इस बार सेट पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे रवि किशन और सोनाली कुलकर्णी दोनों शर्म से पानी पानी हो गए हैं. दरअसल कपिल शर्मा शो का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है जिसे देखकर (The Kapil Sharma Show New Promo Video) हर कोई इस एपिसोड के इंतज़ार में है.Also Read - Bigg Boss 15 में शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, इस कंटेस्टेंट ने दी जहर खाने की धमकी, सबके उड़ गए होश

कपिल शर्मा के शो में सोनाली ने एक किस्सा साझा किया जिससे सुनने के बाद रवि किशन हैरान भी हो गए और शर्म से लाल भी हो गए. सोनाली कुलकर्णी ने अपनी एक फिल्म के एक सीन को फिर से याद किया, जिसमें रवि किशन के साथ उनका एक इंटीमेट सीन था. सोनाली प्रोमो वीडियो में कहती हैं कि ''मुझे रवि के साथ काम करने का मौका मिल रहा था. श्याम बाबू ने बोला- 'एक रोल है, करोगी?' मैंने कहा- 'करुंगी'. 'तुम बीवी हो और रवि किशन तुम्हारे पति होंगे.' मैंने कहा- 'ठीक है, बढ़िया.' इसके बाद वो याद करते हुए कहती है कि 'डायरेक्टर ने कहा अब तुम्हें रवि के ऊपर कूदना है. पलंग तोड़ दो.'

View this post on Instagram A post shared by The Kapil Sharma Show (@tksshowofficial)



सोनाली की इस बात को सुनकर रवि चौंक जाते हैं फिर एक्ट्रेस कहती हैं ‘मैं शर्म से पानी पानी हो गई, पर साथ में रवि था, तो मजा भी बहुत आया.’ सोनाली की यह बात सुनकर रवि किशन हैरान हो जाते हैं और शर्म के मारे चेहरे पर हाथ डाल लेते हैं’. सोशल मीडिया पर यह प्रोमो क्लिप खूब वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. बता दें कि कपिल शर्मा शो में रवि किशन और सोनाली कुलकर्णी के अलावा सचिन खेडेकर भी मौजूद थे. ये तीनों अपने शो ‘व्हिसलब्लोअर’ (Whistleblower) को प्रमोट करने आए हैं.