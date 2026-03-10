  • Hindi
'जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा…’कपिल शर्मा की कव्वाली सुनकर झूम उठे रवि किशन, वीडियो देख हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

Kapil Sharma: कॉमेडियन कपिल शर्मा ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम से 'द ग्रेट कपिल शर्मा शो' के अपकमिंग एपिसोड की एक क्लिप शेयर की है जिसमें उनकी कव्वाली सुनकर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

Kapil Sharma: कॉमेडी की दुनिया के बादशाह Kapil Sharma ने एक बार फिर अपने मजेदार एक्ट से लोगों को हंसा दिया है. कपिल ने सोशल मीडिया पर अपनी कव्वाली की एक मजेदार क्लिप शेयर की है जिसे सुनकर अभिनेता और नेता Ravi Kishan भी झूम उठे हैं. इस वीडियो में कपिल शर्मा ‘जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा’ जैसी मजेदार लाइनें गाते नजर आ रहे हैं और उनके इस अंदाज पर पूरा माहौल तालियों और ठहाकों से गूंज उठता है.

‘जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा’

कपिल ने अपने शो के अपकमिंग एपिसोड का एक मजेदार क्लिप शेयर किया है, जिसमें मशहूर भारतीय अभिनेता, लोकसभा सांसद, फिल्म निर्माता और टेलीविजन होस्ट रवि किशन मेहमान बनकर आए हैं. वीडियो को इंस्टाग्राम से शेयर करते हुए उन्होंने पोस्ट कैप्शन में लिखा, ‘जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा.’

वीडियो में कपिल अपनी टीम के साथ रवि किशन के मशहूर डायलॉग ‘जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा’ को लेकर अनोखे अंदाज में कव्वाली करते नजर आ रहे हैं, जहां उनके साथ लोकप्रिय अभिनेता और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर भी एक खास अंदाज में दिख रहे हैं.

कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर ने गाई कव्वाली

वीडियो में कपिल कव्वाली के बोल रवि किशन के डायलॉग “जिंदगी झंडवा, फिर भी है घमंडवा” से शुरू करते हैं, जहां सुनील ग्रोवर और बाकी के लोग उनका साथ देते हुए आगे साथ देते हैं, और आगे कहते हैं ‘एसी 16 पे चले, तो लगती है ठंडवा…”

‘द ग्रेट कपिल शर्मा शो’ के अपकमिंग एपिसोड के मजेदार क्लिप को देखने के बाद फैंस पूरे एपिसोड के जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो शनिवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर जारी होगा. वीडियो पर कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं.

लोगों ने की शो में इन कलाकारों को बुलाने की डिमांड

लोग वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से शो में आगे अपने पसंदीदा कलाकारों का नाम लिखकर उन्हें बुलाने की फरमाइश कर रहे हैं. वीडियो के कमेंट में एक यूजर लिखता है, “रश्मिका और अल्लू अर्जुन को बुलाओ,” तो दूसरा यूजर टीनू वर्मा और डैनी सर को बुलाने की मांग कर रहा है.

‘द ग्रेट कपिल शर्मा शो’ में रवि किशन अपने मशहूर डायलॉग पर आधारित बेहद अलग अंदाज में प्रस्तुत कव्वाली को देखकर काफी खुश देखे जा रहे हैं. उन्हें कपिल और उनकी पूरी टीम की ये अनोखी प्रस्तुति इतनी पसंद आती है कि वे अपने सीट से खड़े होकर उसका आनंद लेते हुए नजर आते हैं.

रवि किशन ने शो में किया खूब एन्जॉय

वीडियो में इस दौरान रवि किशन के साथ अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी खड़े होकर ‘जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा’ पर आधारित कव्वाली को काफी इंज्वॉय करते दिख रहे हैं. इसी के साथ शो में आए लोगों को भी यह खास प्रस्तुति काफी पसंद आती है.

रवि किशन एक लोकप्रिय अभिनेता और राजनेता हैं, जो मुख्य रूप से भोजपुरी और हिंदी सिनेमा में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं. एक्टर ने भोजपुरी, हिंदी के साथ-साथ तेलुगु, कन्नड़ और तमिल के 750 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. वह एक शानदार गायक भी हैं, जिन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों और एल्बमों में गाने गाए हैं.

(इनपुट एजेंसी)

