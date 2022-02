Khiladi in Hindi: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म पुष्पा (Pushpa) की अपार सफलता के बाद अब रवि तेजा की आगामी (Ravi Teja) एक्शन एंटरटेनर फिल्म ‘खिलाड़ी’ (Khiladi) 11 फरवरी को सिनेमाघरों में हिंदी भाषा में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. रमेश वर्मा अभिनीत और ए स्टूडियो के सहयोग से पेन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में रवि तेजा पूरी तरह से अलग भूमिका में दिखाई देंगे. फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिंपल हयाती भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. प्रस्तुतकर्ता डॉ. जयंतीलाल गड़ा ने फिल्म को हिंदी में रिलीज करने के बारे में कहा, “जैसा कि समय बदल गया है, अब मूल सामग्री की मांग है, क्योंकि दर्शक फिल्म को अपने शुद्धतम रूप में देखना पसंद करते हैं.”Also Read - Lata Mangeshkar Death, LIVE Updates: शिवाजी पार्क पहुंचा लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर, कुछ ही देर में होगा अंतिम संस्कार

उन्होंने कहा, "चूंकि भारतभर में रवि तेजा की लोकप्रियता के साथ खिलाड़ी की कथा-वस्तु बेहद मनोरंजक है, पेन स्टूडियोज ने महसूस किया कि उनकी फिल्म को हिंदी भाषा में भी सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना चाहिए."

. @RaviTeja_offl ’s upcoming action entertainer movie #Khiladi to release in Hindi on 11th February 2022.

The film is presented by Dr. Jayantilal Gada (Pen Studios) in association with A Studios. Pen Marudhar will be distributing the film in the North Territory. pic.twitter.com/uVhZfdGi7G

