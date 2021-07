Akansha Ranjan Kapoor shares unseen photo with BFF Alia Bhatt: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की बेस्ट फ्रेंड और ‘रे’ (Ray) की एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर (Akansha Ranjan Kapoor) सोशल मीडिया पर Ask Me Anything के दौरान लाइव सेशन के दौरान फैंस के साथ कनेक्ट हुई थी और इस दौरान उन्होंने सवालों के जवाब दिए और कई सारी कमाल की बातें बताई शेयर की हैं. इसके साथ ही आकांक्षा रंजन (Akansha Ranjan Kapoor) ने आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के साथ एक अनसीन फोटो शेयर की है जो हर तरफ वायरल हो रही है. Also Read - Alia Bhatt ने पूरी की Gangubai Kathiawadi की शूटिंग, बोलीं- भंसाली के साथ काम करना...Unseen Pics

दरअसल आकांक्षा रंजन (Akansha Ranjan Kapoor) ने फैन ने सवाल में पूछा कि आखिर उनका साल 2021 का अब तक का बेस्ट पल कौन सा है तो एक्ट्रेस ने अपनी और आलिया (Alia Bhatt) की साथ में एक तस्वीर शेयर की जिसमें दोनों समंदर में जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. बात दि कि ये फोटो उस वक्त की है जब आलिया (Alia Bhatt) अपने गर्ल गैंग के साथ मालदीव वेकेशन पर गई थी. Also Read - आलिया भट्ट का निक नेम है आलू, किसी का डुग्गू...पप्पू नाम सुनकर आ जाएगी हंसी

इस फोटो को शेयर करके आकांक्षा रंजन (Akansha Ranjan Kapoor) ने लिखा है साल 2021 का सबसे खास पल, इस तस्वीर में आलिया पिंक और आकांक्षा ब्लू कलर की बिकिनी में नजर आ रही हैं.

Ask Me Anything के दौरान जब आकांक्षा रंजन (Akansha Ranjan Kapoor) से पूछा गया है कि आखिर कौन सा कपूर उन्हें सबसे अधिक पसंद है तो उन्होंने अर्जुन कपूर का नाम लिया. हैरानी की बात है कि आलिया (Alia Bhatt) की सबसे खास दोस्त ने उनके प्यार रणबीर कपूर को इस लिस्ट में नहीं रखा है. आकांक्षा रंजन (Akansha Ranjan Kapoor) हाल ही में ‘रे’ (Ray) में नजर आई हैं.