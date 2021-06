RAY trailer Out Manoj Bajpayee, Kay Kay Menon Starrer Gives Glimpse of Saytajit Ray’s: सत्यजीत रे (Saytajit Ray) की चार कहानियों से प्रेरित नेटफ्लिक्स की फिल्म रे (RAY ) का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इसमें करीब चार कहानियां दिखाई जाएंगी जिसमें एक से बढ़कर एक दमदार एक्टर नजर आने वाले हैं. थ्रिल, इमोशंस और कई मजेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरपूर रे को 25 जून को रिलीज किया जाएगा. Also Read - The Family Man 2 Twitter Review: रिलीज होते ही छाई ‘द फैमिली मैन 2’, मनोज और सामंथा ने जीता फैंस का दिल- VIDEO

भारतीय सिनेमा के लीजेंडरी फ़िल्ममेकर सत्यजीत रे की कहानियों पर आधारित यह एक एंथोलॉजी फ़िल्म है, जिसमें चार अलग-अलग कहानियां को चार निर्देशकों ने निर्देशित किया है. ट्रेलर में चारों कहानियों और प्रमुख किरदारों से परिचित करवाया गया है. मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) के अलावा केके मेनन (Kay Kay Menon) अली फ़ज़ल (Ali Fazal) और हर्षवर्धन कपूर चार अलग-अलग कहानियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. सीरीज के लीड कलाकार अली ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसका ट्रेलर शेयर किया है. Also Read - The Family Man 2 में देखने को मिलेंगे कई सारे बड़े बदलाव, एक्शन में लौटेगा 'टास्क' छोड़ने वाला श्रीकांत

बदला, ईगो, जलन, धोखेबाजी की इन कहानियों की ट्रेलर में जबरदस्त झलक दिखी है. ट्रेलर देखने के बाद फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है. बता दें, ‘रे’ का प्रीमियर 25 जून को नेटफ्लिक्स पर होगा. इसमें आकांक्षा रंजन कपूर, अनिंदिता बोस, श्रुति मेनन, चंदन रॉय सान्याल, दिब्येंदु भट्टााचार्या जैसे ऐक्‍टर्स भी अहम किरदारों में हैं.