RC and Chhama Tiwari Stage Dance Jaape Ka Goond Latest Haryanvi Dance after sapna choudhary watch video- हरियाणवीं डांसर सपना चौधरी के बाद आरसी बेबी और छम्मा तिवारी का टैलेंट सामने आया है. इनके ठुमके देखने के लिए भी लोग दूर-दूर से आते हैं. आरसी और छम्मा का एक वीडियो यू ट्यूब पर खूब देखा जा रहा है. गाने के बोल हैं- गोद लागे जापे का. इस गाने पर दोनों जमकर डांस करती हुईं नज़र आ रही हैं.

RC और छम्मा की ट्यूनिंग देखने वाली है. अभी तक आपने सपना चौधरी को इस गाने पर डांस करते हुए देखा होगा. अब इन दोनों का डांस देखने लायक है.

Also Read - Ripped Jeans: कविता कौश‍िक ने नहाते हुए मर्दों की फोटो शेयर कर कहा- प्लीज़ हमें भी ऐसे....