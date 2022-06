RD Burman Birth Anniversary: बॉलीवुड के दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन के सदाबहार गानें आज भी लोग की पसंदीदा प्ले-लिस्ट में होते हैं. शायद हो कोई ऐसा शख्स होगा जिसने कभी न कभी आरडी बर्मन (RD Burman) का गाना न सुना हो. संगीत की समझ के धनी आरडी बर्मन ने सैकड़ों गानों में म्यूजिक दिया. हर साल आज के दिन यानी 27 जून को फैंस उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं. आरडी बर्मन को फैंस ‘पंचम दा’ (Pancham Da) के नाम से भी जानता हे. उनका जन्म 1939 में हुआ था और 4 जनवरी, 1994 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. आरडी बर्मन ने मशहूर गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) से शादी की थी.Also Read - DID Little Masters 5 Winner: कौन हैं Nobojit Narzary, प्राइज मनी से दीपिका मैम के लिए बनाना चाहते हैं डांस एकेडमी

सालों तक आशा भोसले को भेजते रहे गुलाब के फूल

आशा भोसले ने एक बार बताया था कि कैसे उनके पूर्व पति आरडी बर्मन ने उन्हें सालों तक ‘गुमनाम’ नाम से फूल भेजे. अपने पुराने इंटरव्यू में आशा भोसले ने एक घटना को याद करते हुए कहा, मुझे कई दिनों तक एक शख्स द्वारा फूल मिले, लेकिन कभी उसने अपना नाम नहीं बताया. बाद में पता चला कि उसके पीछे आरडी बर्मन थे. आरडी बर्मन की शादी 1966 में रीता पटेल से हुई थी लेकिन 1971 में उनका तलाक हो गया. उन्होंने आशा से 1980 में शादी की लेकिन कुछ साल बाद अलग हो गए. दोनों ने अपने पूरे करियर में एक साथ कई हिट गाने रिकॉर्ड किए और लाइव शो में भी परफॉर्म किया. Also Read - DID Little Masters 5: असम के Nobojit Narzary बने विनर, चमचमाती ट्रॉफी के साथ मिली इतने लाख की प्राइज मनी

ऐसे पता चला पंचम दा का प्यार

इंटरव्यू के दौरान आशा भोसले ने बताया था, ‘एक बार उन्होंने अंधेरे में एफ्रो-विग पहनकर मुझे डरा दिया. वो मेरी के साथ-साथ बाकियों की भी मिमिक्री किया करते थे. सालों तक उन्होंने मुझे फूल भेजा, लेकिन अपना नाम नहीं पता लगने दिया. एक दिन मजरूह साहब और पंचम की मौजूदगी में जब मेरे पास फूल आए तो मैंने गुस्से में उसे फेंकने के लिए कह दिया. मैंने कहा कि कोई मूर्ख मुझ पर अपना गुलाब बर्बाद करता रहता है. ये सुनकर पंचम का मुंह लटक गया और मजरूह साहब ने हंसते हुए कहा, यही वो मूर्ख है जो तुम्हें रोज गुलाब भेजता है.’ Also Read - डिज्नी ने Johnny Depp से मांगी माफी? Jack Sparrow की वापसी के लिए ऑफर किए 2535 करोड़ रुपए

घंटों सुना करते थे गानें

आशा ने संगीत के प्रति आरडी बर्मन और अपनी दीवानगी के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, संगीत हमारी शादी का मूल आधार थी. हम बिस्मिल्लाह खान, बीटल्स, शर्ली बस्सी..और कई घंटों और घंटों तक सुना करते थे. पंचम शॉवर लेकर निकलते, लुंगी कुर्ते में, सुबह 9.30 बजे और दोपहर 3 बजे तक, हम जॉन कोलट्रैन, अर्थ विंड एंड फायर, सर्जियो मेंडेस, सैन्टाना, द रोलिंग स्टोन्स, ब्लड स्वेट और के एल्बमों को एक साथ गुनगुनाया करते थे. संगीत के लिए हम दोनों ही पागल थे.

इन फिल्मों में दिया म्यूजिक

दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन ने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए अपनी आवाज दी. चलती का नाम गाड़ी (1958), कागज के फूल (1959), तेरे घर के सामने (1963), बंदिनी (1963), ज़िद्दी (1964), गाइड (1965) और तीन देवियन (1965) के लिए म्यूजिक कंपोज किया. इसके अलावा उन्होंने छोटे नवाब (1961) के लिए एक स्वतंत्र संगीत निर्देशक के रूप में काम किया. उन्होंने तीसरी मंजिल (1966), बहारों के सपने और गहना चोर (1967), पड़ोस (1968), प्यार का मौसम (1969), कटी पतंग और प्रेम पुजारी (1970), हरे राम हरे कृष्णा (1971), यादों की बारात (1973), शोले (1975) और आंधी (1975) के लिए भी म्यूजिक बनाया.