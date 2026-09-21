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समय रैना संग सात फेरे लेंगी '12th फेल' फेम मेधा शंकर? दिसंबर में बजेगी शहनाई! Reddit पर उड़ी खबर की जानें क्या है सच्चाई

Samay Raina-Medha Shankar Wedding: समय रैना और मेधा शंकर के रोमांस की चर्चा महीनों से चल रही है और उनके शादी से जुड़ी खबरों ने सबको हैरान कर दिया है.

Edited By: Shilpi Singh
Updated: September 21, 2026, 1:00 PM IST
समय रैना संग सात फेरे लेंगी '12th फेल' फेम मेधा शंकर? दिसंबर में बजेगी शहनाई! Reddit पर उड़ी खबर की जानें क्या है सच्चाई

Samay Raina-Medha Shankar Wedding: अपने मज़ेदार और विवादित शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ (IGL) के लिए मशहूर समय रैना एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हालांकि इस बार वो अपने कॉमेडी या फिर किसी जोक की वजह से चर्चा में नहीं हैं, बल्कि उनके रोमांस की खबरों ने हर तरफ हल्ला कर दिया है. दरअसल इस बार चर्चा की वजह ’12th फेल’ की एक्ट्रेस मेधा शंकर के साथ उनके लंबे समय से चल रहे कथित रिश्ते की खबरें हैं और जब मेधा उनके शो में गेस्ट बनकर आईं, तो दोनों की केमिस्ट्री ने खूब चर्चा बटोरी. वहीं अब, कुछ ही हफ़्तों बाद, समय और मेधा की शादी की खबरें सामने आ रही हैं.

समय रैना और मेधा शंकर के बीच रोमांस!

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समय रैना और मेधा शंकर के बीच रोमांस की चर्चा महीनों से चल रही है. दोनों का अक्सर साथ घूमना, सोशल मीडिया पर एक जैसी पोस्ट करना और इवेंट्स में साथ दिखना डेटिंग की अफवाहों को हवा देता है. हाल ही में, समय का नाम उनके शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ की रेगुलर पैनलिस्ट शेरोन वर्मा के साथ भी जोड़ा गया था. हालांकि, उन्होंने सितंबर 2026 की एक इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए इन खबरों को खारिज करते हुए कहा, “नहीं भाई, यह बस इंटरनेट का काम है.” इसके बाद, नेटिज़न्स ने ध्यान दिलाया कि समय ने मेधा के साथ डेटिंग की अफ़वाहों पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन शेरोन के साथ अपने कथित रोमांस की चर्चाओं को तुरंत खारिज कर दिया. वहीं, एक रेडिट पोस्ट में दावा किया गया कि समय और मेधा असल में कपल हैं, न कि सिर्फ़ इंटरनेट पर चल रही कोई अफ़वाह.

समय और मेधा दिसंबर 2026 में शादी करेंगे?

दरअसल Reddit यूज़र ने एक खबर पोस्ट की और उसने हंगामा मचा दिया कि समय और मेधा शादी कर रहे हैं. पोस्ट में दावा किया कि उसने सीधे समय रैना की मां से बात की है. पोस्ट में लिखा था कि समय और मेधा दिसंबर 2026 में शादी करने की योजना बना रहे थे. हालांकि वे दोनों अभी छुट्टियों पर हैं, समय जल्द से जल्द इस रिश्ते को आधिकारिक बनाना चाहते हैं और उस अनजान यूज़र ने कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी जिसकी पुष्टि की जा सके, परिवार से करीबी होने के दावे के अलावा कोई स्रोत नहीं बताया और न ही कोई सबूत दिया. इन सबसे बाद भी वह पोस्ट तेज़ी से और दूर-दूर तक फैल गई, जैसा कि ऐसी बातें अक्सर करती हैं.

समय ने शादी पर क्या कुछ बोला है

वहीं समय, जो बिना मज़ाक किए कोई पल नहीं जाने देते, ने इन अटकलों पर अपने ही अंदाज़ में बात की हैं और बात को सीधे नकारने के बजाय, उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया कि दिसंबर में शादी करने से शेड्यूल की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उस महीने उनका इंडिया टूर पहले से ही तय है यह बात घुमा-फिराकर कहने का ऐसा तरीका था जिससे न तो कुछ कन्फर्म हुआ और न ही कुछ नकारा गया और ज़ाहिर है, इससे इंटरनेट पर चर्चा और बढ़ गई. मेधा ने शादी की अटकलों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

जब समय ने कहा मेधा मेरी करीबी है

समय रैना के शो IGL के अगस्त 2026 के एपिसोड में मेधा शंकर, वरुण धवन, शेरोन वर्मा और निशांत तंवर शामिल हुए थे. ऐसे में एक सेगमेंट में, एक फैन ने समय से पूछा कि वहां मौजूद पैनलिस्ट में से वह किसके सबसे करीब हैं तो उन्होंने जवाब दिया, ‘मेधा शंकर मेरे करीब हैं’ और इसके बाद इसी बात ने उनके रोमांस की अटकलों को हवा दे दी थी. दोनों के डेटिंग की चर्चा पूरी तरह से अटकलों पर आधारित है और यह उनके अक्सर साथ घूमने-फिरने, सोशल मीडिया पर बातचीत और पब्लिक में साथ दिखने पर आधारित है.

मेधा शंकर कौन हैं?

जो लोग इस अफ़वाह के ज़रिए पहली बार मेधा शंकर का नाम सुन रहे हैं, उन्हें बता दें कि वे किसी सेलिब्रिटी गॉसिप स्टोरी में बस एक मामूली ज़िक्र से कहीं ज़्यादा हैं. 1 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में जन्मीं मेधा दिल्ली में पली-बढ़ीं और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ैशन टेक्नोलॉजी से फ़ैशन मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की है. 2019 में ब्रिटिश हिस्टोरिकल मिनीसीरीज़ ‘बीचम हाउस’ से स्क्रीन पर डेब्यू किया और फिर 2021 में फ़िल्म ‘शादीस्थान’ और स्ट्रीमिंग सीरीज़ ‘दिल बेकरार’ के साथ भारतीय प्रोजेक्ट्स में वापसी की, लेकिन उन्हें असली पहचान विधु विनोद चोपड़ा का 12वीं फेल से मिली जिसमें उन्होंने श्रद्धा जोशी का किरदार किया था और इसके लिए उन्हें ‘बेस्ट फ़ीमेल डेब्यू’ का ज़ी सिने अवॉर्ड मिला. इसके साथ ही उन्होंने फ़िल्म के गाने ‘बोलो ना’ के एक वर्शन के लिए अपनी आवाज़ भी दी थी.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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