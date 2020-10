Rekha Birthday 10 October 2020 7 times actress kissed other Bollywood actors in public- बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा की जिंदगी में काफी उथल-पुथल रही. वर्सटैलिटी और हिन्दी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाने वाली रेखा ने 13 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था. रेखा की खूबसूरती के कदरदान आज भी इतने हैं कि वे जहां भी जाती हैं लोग उन्हीं को देखते रहते हैं. Also Read - रेखा को अब तक है अपने प्यार का इंतजार, बोलीं-मोहब्बत है पर उनका नाम लेने की इजाजत नहीं

कई अवार्ड फंक्शन में उनके फैशन को देखकर लोग दंग रह गए. वे हमेशा दूसरे एक्टर्स को प्रोत्साहित करती हुई और KISS कर प्यार लुटाती हुईं दिखाई देती हैं.

बता दें, बॉलीवुड की दिग्गज और खूबसूरत अभिनेत्री रेका अब टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में नजर आएंगी. शो का प्रोमो रिलीज़ कर दिया गया है. जिसकी शुरूआत में रेखा अपनी मीठी आवाज़ में एक गाना गाती हुईं नज़र आ रही है. जिसके बोल हैं ‘गुम हैं किसी के प्यार में’. रेखा ने बताया- दरअसल ये गाना उनके दिल के काफी करीब है.

इसमें कहीं एक कसक छिपी हुई है. जहां प्यार का इजहार तो है तो लेकिन उसका नाम लेने की इजाजत नहीं है. जब दिल किसी के प्यार में सुबह-शाम गुम रहे तब मोहब्बत इबाबत बन जाती है. इस गीत ने विरह की प्रेम कहानी को जन्म दिया है. जहां फर्ज की राह पर चलते-चलते उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी. विराट आज भी तड़प रहा है इंतजार में. आखिर उसका दिल गुम है किसी के प्यार में.’