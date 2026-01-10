By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'जया बच्चन की तरह बोरिंग नहीं है रेखा' आखिर किसने दिया ये अजीबो गरीब बयान...कहा 'वो जेंडर भी बदल सकती हैंं'
Shobhaa De On Jaya Bachchan: हाल ही में एक इंटरव्यू में, प्रसिद्ध लेखिका और सोशलाइट शोभा डे ने दो दिग्गज अभिनेत्रियों, रेखा और जया बच्चन की तुलना की और रेखा की जमकर तारीफ की है.
Shobhaa De On Jaya Bachchan: शोभा डे एक जानी-मानी लेखिका और सोशलाइट हैं, जो अपने बेबाक विचारों के लिए मशहूर हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड की दो दिग्गज अभिनेत्रियों, रेखा और जया बच्चन की तुलना की है. ये दोनों अभिनेत्रियां अपने पेशेवर और निजी जीवन दोनों को लेकर अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं. हालांकि, पैपराज़ी से निपटने के मामले में दोनों में ज़बरदस्त अंतर है. बातचीत के दौरान शोभा ने इन बातों पर भी चर्चा की है.
‘आज भी कई तरह की रेखाएं हैं’
विकी लालवानी के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में शोभा डे ने रेखा की बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता की प्रशंसा की और उन्होंने रेखा को ‘असाधारण महिला’ बताया. लेखिका ने कहा कि रेखा का रहस्यमय व्यक्तित्व ही उन्हें दिलचस्प बनाता है उन्होंने कहा ‘आज भी कई तरह की रेखाएं हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह आपको कौन सी रेखा दिखाना चाहती हैं और यही बात उन्हें बेहद दिलचस्प बनाए रखती है और वह जो चाहे बन सकती हैं. क्योंकि वह बेहद बुद्धिमान, संवेदनशील, वाक्पटु और प्रतिभाशाली हैं, वह एक असाधारण महिला हैं जो अपनी शक्ति को पहचानती हैं और मुझे उम्मीद है कि वह इस शक्ति को पहचानती रहेंगी’.
रेखा बिल्कुल भी जया बच्चन की तरह बोरिंग नहीं हैं
उसी इंटरव्यू में शोभा डे ने रेखा के रहस्यमय व्यक्तित्व के बारे में खुलकर बात की और उन्होंने बताया कि ‘रेखा की कोई भी रील्स मुझे देखने में मजा आता है क्योंकि वो बोरिंग नहीं होती है और पैपराजी के लिए क्या क्या करती हैं. रेखा बिल्कुल भी जया बच्चन की तरह बोरिंग नहीं हैं और पैपराजी से बात करती हैं. रेखा बनना आसान नहीं है वो जो चाहे वो बन सकती हैं, वो अमिताभ बच्चन भी बन सकती हैं. वो चाहे तो जेंडर भी बदल सकती हैं, वो इतनी प्रतिभाशाली हैं.’
रेखा और जया बच्चन के बीच के बड़े अंतर की ओर इशारा किया है
इंटरव्यू में आगे, जानी-मानी लेखिका और सोशलाइट शोभा ने बॉलीवुड की दो दिग्गज अभिनेत्रियों, रेखा और जया बच्चन के बीच के बड़े अंतर की ओर इशारा किया है. शोभा ने बताया कि रेखा पैपराज़ी को बड़ी शालीनता से संभालती हैं, जबकि जया मीडिया के सामने हमेशा रक्षात्मक मुद्रा में रहती हैं और उन्होंने रेखा के प्रति अपना प्यार ज़ाहिर करते हुए कहा कि उन्हें रेखा का व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा पसंद है. रेखा इतनी प्रतिभाशाली हैं कि वे लिंग भेद किए बिना किसी भी किरदार को बखूबी निभा सकती हैं
