Ayushmann Khurrana Film An Action Hero: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की अपकमिंग फिल्म ‘एन एक्शन हीरो’ (An Action Hero) की रिलीज का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ी खबर हैं. मेकर्स ने आज (शुक्रवार) फिल्म की रिलीड डेट का ऐलान कर दिया है. ‘एन एक्शन हीरो’ (An Action Hero Film) साल के अंत में 2 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. आयुष्मान खुराना के फैंस को उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. फिल्म में ‘पाताल लोक’ (Paatal Lok) फेम एक्टर जयदीप अहलावत (Jaideep Ahlawat) भी दमदार भूमिका निभाते नजर आएंगे. बता दें कि कुछ महीने पहले ही ‘एन एक्शन हीरो’ फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया था, जिसे फैंस ने खूब सराहा.Also Read - Lock UPP: प्रिंस नरूला से आंखें चार कर बैठी आजमा फलाह, बोलीं- शादीशुदा मर्दों में...!

रिलीज के बारे में बोलते हुए निर्देशक अनिरुद्ध अय्यर ने कहा, ‘आयुष्मान और जयदीप के साथ एक एक्शन हीरो के लिए हमारे दृष्टिकोण को जीवंत करना एक धमाका रहा है. दोनों शानदार कलाकार हैं और अब तक हमारे कार्यक्रम काफी उत्पादक रहे हैं. मैं अब तक के परिणाम से खुश हूं. और हम आपको यह दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि हमारे पास क्या है!’ निर्माता आनंद एल राय ने कहा कि वह एक एक्शन हीरो की इस रोमांचक यात्रा में अपने दो ‘पसंदीदा अभिनेताओं आयुष्मान और जयदीप’ को पाकर खुश हैं. Also Read - विदेश में शूटिंग के दौरान अपनी इस हरकत पर आज भी शर्मिंदा हैं Karan Johar, जब रोक नहीं पाए लूज मोशन का प्रेशर तो...

View this post on Instagram A post shared by Ayushmann Khurrana (@ayushmannk)

Also Read - आमिर खान का वादा बढ़ा रहा है फैंस की बेसब्री, 28 अप्रैल को करने वाले हैं कोई चौंकाने वाली बात, देखें Video

यह फिल्म जनवरी 2022 में अपने लंदन शेड्यूल के साथ फ्लोर पर चली गई. हाल ही में जयदीप ने फिल्म की शूटिंग पूरी की है. फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा के बारे में बोलते हुए, निर्माता भूषण कुमार ने कहा, “पूरी ‘एन एक्शन हीरो’ टीम ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है.” गुलशन कुमार, टी-सीरीज और आनंद एल राय अनिरुद्ध अय्यर द्वारा निर्देशित एक एक्शन हीरो, एक कलर येलो प्रोडक्शन प्रस्तुत करते हैं, जो आनंद एल राय द्वारा निर्मित, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित है.