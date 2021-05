Kajol’s sister in Dilwale Dulhaniya Le Jayenge Chutki, is all grown up now See pics: काजोल (Kajol) और शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ तो हर किसी ने देखी होगी, लोग आज भी राज और सिमरन के दीवाने हैं. इस फिल्म के गाने से लेकर डॉयलग तक लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है. ऐसे में आज हम आपको मिलवाएंगे इस फिल्म के एक मुख्य किरदार से जो अब काफी बदल गया है वो कोई और नहीं बल्कि पर्दे पर काजोल (Kajol) के बहन का किरदार करने वाले एक्ट्रेस पूजा रूपारेल (Pooja Ruparel) हैं. Also Read - Shah Rukh Khan की बेटी सुहाना ने बिकिनी पहन गर्ल गैंग के साथ दिया पोज, दिखाया BOLD लुक

एक्ट्रेस पूजा रूपारेल (Pooja Ruparel) को देखकर आप भी कहेंगे की वक्त कितनी तेजी से आगे बढ़ गया है, पूजा (Pooja Ruparel) ने फिल्म में काजोल की छोटी बहन छुटकी का रोल प्ले किया था, हालांकि 1995 के बाद वो पर्दे से दूर चली और उन्होंने साल 2015 में X: Past Is Present में काम किया था. इसके अलावा 2016 में गुजराती फिल्म 'पेला आधी अक्षर' में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया था, साथ ही वो स्क्रिप्ट राइटिंग भी हाथ आजमा चुकी हैं.



छुटकी यानी एक्ट्रेस पूजा रूपारेल (Pooja Ruparel) अब 40 बरस की हो गई है और उन्हें अब पहचाना पाना बेहद मुश्किल हैं. पूजा (Pooja Ruparel) भले ही इन दिनों बॉलीवुड से दूर हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पर अपने बारे में जानकारी देती रहती हैं और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. आपके जानकर हैरानी होगी लेकिन ये सच है कि पूजा और सोनाक्षी मौसेरी बहनें हैं, दरअसल पूजा और सोनाक्षी की मां बहनें हैं.

पूजा (Pooja Ruparel) ने DDLJ के पहले जैकी श्रॉफ की फिल्म ‘किंग अंकल’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, इसके बाद यश राज ने उन्हें काजोल की बहन का रोल प्ले करने के लिए बुलाया और सफल होंने पर उन्हें ये नायाब किरदार करने का मौका मिला. ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ में काजोल और शाहरुख खान के अलावा अमरीश पुरी, फरीदा जलाल, सतीश शाह, अनुपम खेर और मंदिरा बेदी समेत कई अहम किरदार थे .