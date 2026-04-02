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Remo Dsouza Bday: बैकग्राउंड डांसर से बॉलीवुड के टॉप कोरियोग्राफर-डायरेक्टर बनने तक का सफर, ये है असली नाम, ऐसे हुई शुरुआत

Remo Dsouza Bday: Remo D'Souza आज बॉलीवुड के सबसे बड़े कोरियोग्राफर्स और डायरेक्टर्स में गिने जाते हैं, लेकिन उनका ये सफर बेहद संघर्षों भरा रहा है.

Published date india.com Updated: April 2, 2026 7:15 AM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
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Remo Dsouza Bday: 2 अप्रैल को अपना 52वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले Remo D’Souza ने अपने करियर की शुरुआत एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में की थी. शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे-छोटे मौके मिलते थे, जहां वह बड़े स्टार्स के पीछे डांस करते नजर आते थे. इसी दौरान उन्होंने इंडस्ट्री को करीब से समझा और अपने टैलेंट को निखारना शुरू किया.

भूखे रहकर काटी रातें

सफलता मिलने से पहले Remo D’Souza को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कई बार ऐसे हालात आए जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे और उन्हें भूखे रहकर दिन गुजारने पड़ते थे. लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी.

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क्या है असली नाम?

रेमो डिसूजा का असली नाम रमेश गोपी है. मुंबई आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर रेमो डिसूजा रख लिया. बचपन से ही उन्हें डांस का बहुत शौक था. जब वह मुंबई आए तो उनके पास न रहने की जगह थी और न खाने के लिए पर्याप्त पैसा. कई दिनों तक उन्हें भूखे रहना पड़ा. रातें सड़क पर या छोटे-छोटे किराए के कमरों में गुजारनी पड़ीं. लेकिन डांस के प्रति उनके जुनून ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी.

फिल्म रंगीला से मिला मौका

संघर्ष के बाद रेमो को छोटा लेकिन करियर में आगे बढ़ने वाला मौका साल 1995 में राम गोपाल वर्मा की आई फिल्म ‘रंगीला’ से मिला. इसमें उन्होंने बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया. फिल्म में उनका काम नजर आया और धीरे-धीरे उन्हें मौके मिलने लगे. इसके बाद उन्होंने कोरियोग्राफर अहमद खान के साथ असिस्टेंट के रूप में काम शुरू किया. उनकी पहली बड़ी उपलब्धि तब आई जब उन्हें संजय दत्त की फिल्म ‘कांटे’ में आइटम सॉन्ग ‘इश्क समंदर’ कोरियोग्राफ करने का मौका मिला. इस सॉन्ग ने उन्हें रातों-रात मशहूर बना दिया.

शानदार कोरियोग्राफी

इसके बाद मौके मिलते गए और उनका संघर्ष रंग लाता दिखा, जब वह बॉलीवुड के टॉप कोरियोग्राफर बन गए. उन्होंने ‘रंगीला’, ‘कांटे’, ‘मिशन इश्क’, ‘फितूर’, ‘स्ट्रीट डांसर’ जैसी कई फिल्मों में शानदार कोरियोग्राफी की. रेमो ने डांस रियलिटी शोज में भी अपनी छाप छोड़ी. वे ‘डांस इंडिया डांस’ और ‘डांस प्लस’ जैसे पॉपुलर शोज के जज और होस्ट रहे हैं.

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उनकी एनर्जी, सख्ती और सकारात्मकता उन्हें युवा फैंस का पसंदीदा बना चुका है. रेमो केवल कोरियोग्राफी तक सीमित नहीं हैं, उन्होंने डायरेक्टर के रूप में भी कमाल दिखाया. उन्होंने ‘स्ट्रीट डांसर 3डी’ जैसी फिल्में डायरेक्ट कीं.

(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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