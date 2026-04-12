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मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली आखिरी सांस, शनिवार को आया था कार्डियक अरेस्ट
दिग्गज प्लेबैक सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है. उन्हें शनिवार को कार्डियक अरेस्ट आया था जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
Asha Bhosle passes away: फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज प्लेबैक सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है. उन्हें शनिवार को कार्डियक अरेस्ट आया था जिसके बाद उन्हेंआनन-फानन में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
#WATCH | Mumbai: Legendary singer Asha Bhosle’s son, Anand Bhosle says, “My mother passed away today. People can pay their last respects to her at 11 am tomorrow at Casa Grande, Lower Parel, where she lived. Her last rites will be performed at 4 pm tomorrow at Shivaji Park.” https://t.co/enJlEizboY pic.twitter.com/4WqTd9HYxg
— ANI (@ANI) April 12, 2026
छह दशकों से अधिक समय तक फिल्मों में गायकी की
आशा भोसले भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और अनुभवी गायिकाओं में से एक थीं. 92 साल की उम्र में आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने छह दशकों से अधिक समय तक फिल्मों में गायकी की. ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज डॉ. समदानी कर रहे थे.
आशा भोसले ने हजारों गीतों को अपनी आवाज दी थी. लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले ने अपनी मधुर आवाज से कई पीढ़ियों को बांधे रखा. वह पिछले कुछ सालों से उम्र के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रही थीं.
बता दें कि आशा भोसले ने 1943 में मराठी फिल्म ‘माझा बाल’ के लिए अपना पहला प्लेबैक गाना गाया था. इसके बाद, उन्होंने 1948 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म ‘चुनरिया’ के गाने ‘सावन आया’ से बॉलीवुड में प्लेबैक की शुरुआत की थी. आशा भोसले ने 20 से ज्यादा भाषाओं में 12 हजार से ज्यादा गाने गाये थे.
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