पति के साथ शाहरुख खान की फिल्म पठान देखने गईं रेणुका शहाणे, लोगों ने किए मजेदार सवाल

अभिनेत्री रेणुका शहाणे हाल ही में अपने पति आशुतोष राणा के साथ अभिनेता शाहरुख खान की एक्शन फिल्म ‘पठान’ देखने गई, जिसमें वह शाहरुख खान के टॉप बॉस की भूमिका में हैं. उन्होंने ट्विटर पर फिल्म की तारीख पर एक तस्वीर साझा की. पहली तस्वीर में, आशुतोष और रेणुका एक कार के अंदर बैठे हुए थे क्योंकि उन्होंने एथनिक पोशाक पहनी हुई थी. दूसरी सेल्फी थिएटर के अंदर क्लिक की गई और दोनों मुस्कुराए और कैमरे के लिए पोज दिए.

शाहरुख ने अभिनेत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए टिप्पणी की, “कर्नल लूथराजी को बताया आपने कि आप मेरी पहली हीरोइन हैं. या हमें इसे एक टॉप सीक्रेट रखना चाहिए अन्यथा वह मुझे एजेंसी से निकाल देंगे.”