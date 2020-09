मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) संग किए जाने के चलते रेणुका शहाणे ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को आड़े हाथों लिया है और इसके चलते शुक्रवार को ट्विटर पर इन दोनों अभिनेत्रियों के बीच जंग छिड़ गई है. रेणुका ने अपने ट्विटर अकांउट पर लिखा, “प्रिय कंगना, मुंबई वह शहर है जहां बॉलीवुड स्टार बनने का तुम्हारा सपना पूरा हुआ, ऐसे में इस बेहतरीन शहर के लिए आपसे इज्जत की उम्मीद तो की ही जा सकती है. जिस तरह से आपने मुंबई की तुलना पोओके संग की है, वह बेहद ही दुखद है.” Also Read - मुबंई पुलिस पर कंगना रनौत के बयान पर सोनू सूद ने कहा- सलाम करोगे तो सलामी मिलेगी

अब कंगना इस ट्वीट के जवाब में लिखती हैं, “प्रिय रेणुका जी, किसी सरकार के खराब प्रशासन की निंदा करना उस शहर की निंदा करने के बराबर कैसे हो गया? क्या आप भी खून के उन प्यासे गिद्धों की तरह मेरे मांस के टुकड़े के मिलने का इंतजार कर रही थी? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी.” Also Read - कंगना ने संजय राउत को दी चुनौती, 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं, रोक सको तो रोक लो

इस पर रेणुका लिखती हैं, “प्रिय कंगना, सरकार की निंदा करने की बात मैं समझती हूं, लेकिन ‘मुंबई पोओके जैसा क्यों लग रहा है’ यह मुझे मुंबई और पाकिस्तान के बीच सीधे तौर पर एक तुलना की तरह से लगा. एक मुंबईकर होने के नाते तुम्हारा इस तरह से तुलना करना मुझे सही नहीं लगा. शायद तुमसे इतनी से बात का उम्मीद करना मेरी गलती है.” Also Read - Rekha Sexy Video:रेखा के इस हॉट वीडियो ने मचाया था तहलका, रवीना टंडन को देखकर आया था गुस्सा!

Dear @KanganaTeam Mumbai is the city where your dream of becoming a Bollywood star has been fulfilled, one would expect you to have some respect for this wonderful city. It’s appalling how you compared Mumbai with POK! उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला 😡 https://t.co/FXjkGxqfBK

कंगना का इस पर जवाब आया, “पोओके भी हिंदुस्तान है, सिर्फ सरकारें भिन्न हैं और यही इसे अलग बनाता है.”

Dear @KanganaTeam I am all for criticizing Govts. But “why Mumbai is feeling like POK” seems to me like a direct comparison between Mumbai & POK. Your comparison was really in bad taste. As a Mumbaikar I did not like it! Maybe it was naive of me to expect any better from you. https://t.co/E9feLKsurv

— Renuka Shahane (@renukash) September 3, 2020